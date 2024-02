Liga MX manda a un grande de Europa a una de las grandes joyas del futbol mexicano

México va a tener un nuevo representante en el futbol europeo gracias a Juan Carlos Cortéz Vásquez, quien dejará de ser jugador del Necaxa de la Liga MX para formar parte del Sevilla de LaLiga de España.

El cuadro de los Rayos informó que Juan Carlos saldrá de la institución, de la cual formó parte de muchas categorías formativas como la Sub 18, Sub 20 y Sub 23, en donde llegó a acumular más de 3 mil minutos de juego en todas ellas.

Juan Carlos Cortéz Vásquez empezó como futbolista en Cimarrones de Sonora, antes de pasar al Necaxa, que en redes sociales mandó un mensaje de apoyo para su ahora exjugador.

¡A demostrar de qué está hecho el talento mexicano, Rayo! ⚡️



Con orgullo compartimos que nuestro juvenil, Juan Carlos Cortéz, es nuevo jugador del @SevillaFC... 👏#EstaEsMiCasa y siempre será también la tuya, Rayo. ❤️



Los detalles en: https://t.co/MBO0XBWkMh pic.twitter.com/k97NuuIlvj — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) February 23, 2024

"¡A demostrar de qué está hecho el talento mexicano, Rayo! Con orgullo compartimos que nuestro juvenil, Juan Carlos Cortéz, es nuevo jugador del Sevilla FC. #EstaEsMiCasa y siempre será también la tuya, Rayo", lanzó el club en redes.

Con Cimarrones el futbolista debutó en la tercera división y en el Ascenso MX en 2021. Para el Torneo Apertura 2022 llegó a las fuerzas básicas del Necaxa, en donde destacó en la Algarve Cup en Portugal.

"Este paso hacia Sevilla no es solo un éxito en la carrera de Cortéz, sino también una prueba del compromiso de Club Necaxa con una filosofía de formación integral, que prepara a sus jóvenes para los retos del futbol mundial. La historia de Juan Carlos es un reflejo del esfuerzo, la inversión y la innovación metodológica que caracterizan a nuestro Club", dicen los Rayos en un comunicado.

Con la salida de Juan Carlos Cortéz Vásquez el Necaxa mantiene firme su compromiso con los procesos formativos de los jóvenes talentos del futbol mexicano. "¡Mucho éxito en esta nueva etapa, Juan! Club Necaxa siempre será tu casa", concluye el desplegado del equipo.

Necaxa empata con Pachuca y alarga su invicto



El Necaxa se vio alcanzado al final por al Pachuca, que rescató un 1-1 en el Estadio Victoria en los minutos finales, pese a lo cual los hidrocálidos se mantienen invictos en el Clausura 2024.

Emilio Martínez puso adelante a los Rayos al minuto 41 con un disparo de derecha de más de 30 metros fuera del área para firmar un portento de gol.

Pero los Tuzos rescataron la igualada en el tiempo de compensación con un tanto de penalti de Salomón Rondón al minuto 91 tras una falta de Alán Montes sobre Érick Sánchez.

aar