LIGA MX: Mikel Arriola explica el motivo por el cual no se desafilió al Querétaro

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, explicó ante la prensa los motivos por los cuales se tomó la decisión de no desafiliar al Querétaro luego de los incidentes violentos ocurridos en el Estadio Corregidora el pasado sábado en el partido contra el Atlas.

"No hubo desafiliación porque nosotros no queremos que los jugadores y jugadoras paguen por los hechos de la directiva, que tampoco paguen la Sub 15, Sub 17, y Sub 20", comentó el directivo en la conferencia de prensa en las que se revelaron los castigos que se le aplicaron a Gallos Blancos por los hechos del pasado fin de semana.

Sobre por qué no se desafilió a Querétaro:

"Hoy todavía no se resuelve lo de Veracruz, todavía hay jugadores esperando a que les paguen. No queremos hacer pagar a los jugadores. La responsabilidad es de la directiva y castigamos a la directiva", Mikel Arriola — Monica Arredondo (@MonicaArredondo) March 8, 2022

El mandamás de la Liga MX también hizo énfasis en que el organismo no quiere que ocurra una situación similar a la que pasó con la desafiliación del Veracruz en 2019, pues señaló que todavía no se les paga a algunos futbolistas.

"No se desprende de la investigación de la disciplinaria. Recordarán los procesos que hay con desafiliaciones anteriores. Hoy todavía no se resuelve lo de Veracruz, todavía hay jugadores esperando a que les paguen", subrayó.

Orlegi identificará a aficionados con credenciales en juegos de Liga MX

Por otra parte, Grupo Orlegui, dueño de Atlas y Santos en la Liga MX, anunció que tanto en el Estadio Jalisco como en el Estadio Corona, ningún aficionado podrá ingresar al inmueble si no está previamente identificado y acreditado al 100 por ciento.

Con un comunicado lanzado en redes sociales, el grupo poseedor de los Zorros y los Guerreros informó: "Aunado a las medidas de seguridad existentes y a los lineamientos acordados hoy por la asamblea de dueños de la Liga BBVA MX, queremos informar que, a partir de nuestro próximo partido de local, ninguna persona podrá acceder a nuestros estadios sin estar 100 por ciento acreditada e identificada".

Además, Orlegui Sports aseguró que no hay nada más importante para ellos que la afición, así como poder "brindar espacios seguros de entretenimiento familiar y generar valor para las comunidades de las que formamos parte".

