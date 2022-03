LIGA MX: Crack del Querétaro pidió detener el partido, pero el árbitro lo ignoró; "se estaban matando..."

Washington Aguerre, portero uruguayo y capitán del Querétaro, pidió a Fernando Guerreo, árbitro del partido entre los Gallos Blancos y el Atlas, detener el duelo, ya que en las tribunas de el Estadio Corregidora se suscitó una sangrienta pelea entre las barras.

El meta reveló para el programa Planeta Gol, de la cadena argentina TyC Sports, que el silbante hizo caso omiso de sus advertencias y decidió que el compromiso de la Jornada 9 del Clausura 2022 de la Liga MX siguiera su rumbo.

🚨Washington Aguerre, arquero de Querétaro, habla en @TyCSports.

*️⃣"El fútbol se tino de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo".

*️⃣"Ayer había animales en la tribuna, no respetaban a nadie". pic.twitter.com/de1xD2qdlI — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 6, 2022

"Le dije al árbitro que pare el partido porque se estaban matando en la tribuna y en un momento decidió seguirlo jugando. Tuve que separar gente para evitar que algunos resulten lastimados", comentó Washington Aguerre.

La seguridad falló en el partido Querétaro vs Atlas

El portero del equipo dirigido por el técnico argentino Hernán Cristante agregó que la seguridad del estadio fue deficiente y que los aficionados que participaron en la pelea no respetaban a nadie.

"La seguridad no fue la mejor, no pudo contener a los hinchas de ambos equipos. El futbol se tino de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo. Ayer había animales en la tribuna, no respetaban a nadie", aseveró.

FOTO: Captura de pantalla

Además, Washington Aguerre reveló que el ver a los videos y fotos de los lamentables hechos que se vivieron el sábado 5 de marzo en el partido entre los Gallos Blancos y los Rojinegros le generaron tristeza.

"Tengo entendido que hace un par de años atrás Atlas descendió a Querétaro y quedó pica. Ayer había barras de Atlas dentro del estadio. Ver videos y fotos me generaron tristeza. Hubo niños de Querétaro que me dijeron que no querían volver a la cancha", puntualizó.

aar