LIGA MX: Hernán Cristante denuncia amenazas de muerte hacia los jugadores de Querétaro

El director técnico del Querétaro, Hernán Cristante, habló por primera vez ante los medios de comunicación luego de los actos violentos que se presentaron en la Jornada 9 de la Liga MX, en el partido entre los Gallos Blancos y Atlas, y reveló que algunos de sus jugadores han recibido amenazas de muerte.

"Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse. No hicimos nada, ayudaron a la gente, le abrieron la puerta de los vestidores, buscaron la forma de apoyar”, comentó el estratega en conferencia de prensa.

🐔| Hernán Cristante admitió que los jugadores de @Club_Queretaro han recibido amenazas de muerte



"Hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor y con amenazas, cuando realmente el plantel no estuvo involucrado en ningún acto de violencia". pic.twitter.com/787V3mHvMk — PressPort (@PressPortmx) March 7, 2022

Dados los acontecimientos, el exjugador del Toluca aseguró que no le sorprendería que algunos de los futbolistas del Querétaro piensen en dejar al club, pues lo vivido en el Corregidora fue lamentable.

“No sería extraordinario que alguien no quiera seguir, el equipo está quebrado emocionalmente, con tomar cartas y denuncias se va a hacer, me quedo con testimonios, ver a la gente de Querétaro sacar a la gente de Atlas para que estuvieran seguros, decían que yo incité, el video lo compactaron y fui un incitador”, aseveró.

El polémico comentario de Cristante en la Liga MX

Cuando la pelea en las tribunas del Estadio Corregidora se convirtió en invasión de cancha, el técnico argentino del Querétaro intentó calmar a los seguidores de los Gallos Blancos que se enfrascaron en una violenta pelea con los fans del Atlas, pero realizó una desafortunada declaración sobre los hechos.

El comentario al que se refiere Hernán Cristante lo realizó cuando se encontraba en el terreno de juego y mientras hablaba con unos aficionados de su escuadra mencionó: "van a suspender la cancha. Afuera los reventamos, no pasa nada”.

Si esto no tiene otro contexto Hernán Cristante no debe seguir más en la @LigaBBVAMX pic.twitter.com/t76qCkPUA0 — 卄卂尺ㄒ乙 (ᑕ♥ᗩ) 💙🦅💛 (@17TITULOSDELIGA) March 6, 2022

El exportero leyenda del Deportivo Toluca, manifestó la pelea entre las barras del Querétaro y Atlas ha sido la peor experiencia que ha vivido, a pesar de tener momentos complicados en el futbol argentino.

“ He vivido momentos en Argentina complicados, llegar al vestidor al medio tiempo y que te pateen en el vestidor con armas, no se te olvida, esto extrapoló porque es un caos, no se encuentran tan rápido los responsables, sé que todos están tomando cartas en el asunto pero esto es más complejo, aquello lo sufrieron las familias", comunicó.

aar