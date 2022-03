LIGA MX: Aficionado "invidente" del Atlas aclara la foto que se hizo viral durante la violencia en Querétaro

La invasión de campo y la batalla campal que se libró en el juego entre Querétaro y Atlas en la Liga MX dejó imágenes que le dieron la vuelta al mundo, entre ellas una de un joven aficionado de los Zorros que se rumoró era ciego y estaba siendo cuidado por su padre, sin embrago, el seguidor aclaró que esto no es cierto.

Medios de comunicación difundieron la foto de un seguidor rojinegro que estaba usando lentes negros y aseguraron que se trataba de un joven invidente que estaba siendo resguardado por su padre. La fotografía se volvió viral en las redes sociales y el joven tuvo que salir a desmentir lo dicho.

Ricardo Rawers, como se identifica el aficionado del Atlas en su cuenta de Facebook, aseguró: "uno no puede ponerse sus lentes placosos porque te hacen pasar por ciego y te inventan mil historias. Si estaba así era porque estaba cuidando y calmando a mi abuelito porque él estaba asustado y no había a dónde correr, todos eran contras, pero pues gracias a Dios no nos pasó nada, soy tendencia".

Ricardo aclaró que no se trataba de su padre, sino de su abuelo quien estaba asustados por las violentas manifestaciones que se presentaron en el partido de la Jornada 9 de la Liga MX entre Querétaro y Atlas, incluso bromeó diciendo que "lo último que falta es que pongan que ya fallecí".

La Liga MX se reanuda con la Jornada 10 del torneo

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó que la Jornada 10 del Clausura 2022 se jugará como se tiene programada el próximo fin de semana, a pesar de la violencia que se vivió en el Estadio Corregidora en el duelo entre Querétaro y Atlas.

El mandatario de la liga mexicana dio a conocer la noticia en una entrevista con Televisa: "Si va a haber (Jornada 10). Resolvemos este problema en sanciones y en las medidas de reforzamiento de seguridad y seguimos adelante con nuestras jornadas, con nuestros partidos, con todo el énfasis en seguridad", declaró

La Fecha 10 del torneo inicia el próximo viernes 11 de marzo con el duelo entre Necaxa y Querétaro; aunque se sigue analizando la posible desafiliación de los Gallos Blancos y hasta este martes se resolverá el futuro del equipo, pues tal y como lo comentó en la conferencia del domingo, aún no puede adelantarse hasta que no se hable con los dueños de todos los equipos.

