Seguridad falló en número y reacción; suspenden a 5 y van por violentos

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reconoció que durante los disturbios registrados en el estadio La Corregidora el sábado por la noche la fuerza pública “fue insuficiente” y “no actuó con la prontitud que se ameritaba”.

Dijo también que no mentirá ni esconderá nada y advirtió que “una minoría violenta e iracunda no está representando a la sociedad queretana; nuestros valores y nuestro respeto a la integridad humana”.

En un video difundido ayer por la tarde en su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: “De verdad no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada, sin embargo, pese a ello persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno”.

Insistió en que “afortunadamente” no hay personas fallecidas y precisó: “tenemos tres personas graves y estamos haciendo todo lo posible para que se reestablezcan”.

Añadió: “He puesto a disposición del público toda la información verificada. Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. La violencia irracional nos afecta y nos indigna”.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el gobernador dijo que la seguridad del estadio es responsabilidad de privados. Y añadió: “revisaremos responsabilidades por acción o por omisión… Vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar”.

En esa conferencia, Kuri precisó que durante los hechos violentos hubo 26 heridos, de los cuales 24 son hombres y dos mujeres.

Ahí, el mandatario enfatizó: “he instruido al secretario de seguridad pública estatal y al coordinador de protección civil que me brinden el día de hoy, señalando las omisiones que pudo haber incurrido la autoridad; la seguridad del estadio es responsabilidad principalmente de privados.

También reconozco que pese a ello el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba.

Estamos ya haciendo la investigación correspondiente”.

El gobernador manifestó: “Me siento ofendido e indignado, muy dolido y muy entristecido,esto no va a quedar impune. Me quiero dirigir a ti, criminal, voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más, tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y violencia”.

Advirtió que los responsables de las agresiones en el estadio La Corregidora serán identificados y serán detenidos para que rindan cuentas por el delito de homicidio en grado de tentativa, y que “a los violentos les vamos a responder con ley y con justicia”.

Por la tarde, el Gobierno estatal precisó que uno de los heridos sufrió traumatismo craneoencefálico y se encuentra en terapia intensiva, mientras que el estado de otros diez pacientes es considerado delicado. Cerca de las 22:00 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que siete pacientes fueron dados de alta y que se les dieron facilidades para retornar a su lugar de origen.

En tanto, de la revisión de algunos videos de la trifulca del pasado sábado se desprende que fallaron los cuerpos de seguridad tanto de instituciones públicas como privadas. En algunos videos se aprecia cómo dos elementos de una empresa de seguridad privada se unen a los rijosos.

Las primeras acciones

Ya por la noche, el gobierno del estado informó que fueron suspendidos cinco servidores públicos por el operativo del pasado sábado.

Los suspendidos son: Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial; Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo; Agustín Martínez Ortiz, policía; Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el partido y Carlos Toscano Mendoza, responsable de Gestión de Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Asimismo, el gobierno estatal canceló el contrato a la empresa de seguridad privada G.E.S.K9. Por la tarde, la Fiscalía General de Justicia de Querétaro emitió un comunicado en el que informó que inició la carpeta de investigación CI/QRO/6605/2022 por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos.

El órgano de procuración de justicia advirtió que serán citados a declarar tanto servidores públicos como empresarios ligados al equipo de Gallos Blancos. La Fiscalía invitó a quienes hayan sufrido agresiones a presentar su denuncia en la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio. Informó además que tuvo información de que uno de los lesionados, que se encontraba en el hospital del IMSS, fue trasladado a la Ciudad de México para que continúe su atención.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja, dijo no tener información para presumir que en los hechos violentos participaron grupos del crimen organizado, pero que se investigará el tema. Expuso que ante lo sucedido es evidente que se requiere la implementación de protocolos adecuados para evitar que se detonen hechos violentos en los estadios de futbol.

“Tiene que haber evidentemente, como en otras partes del mundo, protocolos, cuidados, evitar que al calor de la pasión se den este tipo de incidentes y regular muy bien el consumo de alcohol,”, comentó.

Violencia se apodera de estadios de Liga MX tras 26 años de las barras

El Estadio Corregidora fue el escenario en el que la violencia y barbarie llegaron a un nivel nunca antes visto en un partido de la Liga MX, opacando al espectáculo deportivo que debería imperar.

Padres de familia, acompañados de sus hijos, fueron testigos de agresiones, golpes y sangre, un triste capítulo en la historia del futbol mexicano, en el cual los protagonistas fueron los integrantes de las barras de Querétaro y Atlas.

En 1996 comenzaron los torneos cortos en México y precisamente en ese año nacieron las barras de los clubes, que reemplazaron a los grupos de porristas que acudían en son de paz a los estadios para alentar a sus equipos. Si los certámenes de seis meses fueron importados de Argentina, lo mismo ocurrió con estos grupos, siendo el responsable de su llegada al país el argentino Andrés Fassi, vicepresidente del Pachuca, con el fin de tener los estadios llenos en México.

. Gráfico: La Razón de México

Ante lo sucedido, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dio a conocer que no se permitirá el ingreso de las barras de los conjuntos que funjan como visitantes, además de que no descartó una posible desafiliación a Gallos Blancos.

“Las barras visitantes a partir de hoy ya no podrán ir a los estadios. Todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar todo y por eso el proceso debe ser expedito y eficiente para conocer las sanciones pronto”, aseveró Arriola en conferencia de prensa, en la cual también puso en duda el desarrollo de la Fecha 10 del Clausura 2022, que tiene como duelo estelar el clásico entre Chivas y América.

. Gráfico: La Razón de México

En la asamblea se tocará el tema, es una prioridad absoluta concluir con todo tipo de barra o grupo de animación para salvaguardar la seguridad de todos

Gabriel Solares,

presidente del Querétaro

Además, el directivo tampoco descartó que pueda tomarse la decisión de desafilar al Querétaro, aunque sí indicó que de momento en la Corregidora “no podemos generar actividad futbolística en este estadio, es una de las cosas que tiene que resolver la Comisión, de qué va a pasar aquí”.

Por su parte, Gabriel Solares, presidente del Querétaro desde junio de 2020, indicó que el club estudia el funcionamiento de la empresa que se encarga de garantizar la seguridad en el Corregidora, inmueble inaugurado en 1985.

. Gráfico: La Razón de México

“Hay muchas investigaciones en este momento. Se evalúa el funcionamiento y accionar de la empresa de seguridad del estadio, cuenta con todos los certificados, pero se tiene que evaluar su participación en los sucesos”, dijo ante la prensa, a la que también le mencionó que en el cotejo del sábado hubo 713 elementos de seguridad: 358 de seguridad pública, 150 policías municipales, 105 de control de acceso y 100 policías estatales.

La Jornada 17 del Torneo Clausura 2007 puede ser señalada como el inicio del conflicto entre La Resistencia del Querétaro y la Barra 51 del Atlas, pues al final de aquel duelo hubo varios heridos y detenidos afuera del Estadio Jalisco, donde los rojinegros ganaron 2-0 para concretar así el descenso de los emplumados a la entonces denominada Primera A.

Tenemos una asamblea de dueños el próximo martes (mañana) en la que abordaremos el estatus actual, las relaciones de clubes con sus diversos grupos de animación y las reglas para que acudan o no a un partido de futbol

Mikel Arriola,

presidente de la Liga MX

Otros incidentes violentos se presentaron entre los barristas de ambos clubes en 2010 y 2013, antes de que el 5 de marzo de 2022 sostuvieran un nuevo y todavía peor enfrentamiento en el que los aficionados que se dieron cita a la Corregidora invadieron la cancha en busca de resguardarse, el cual ha dejado hasta el momento 26 personas heridas.

De acuerdo con un estudio hecho por NonViolence, la Liga MX se ubica entre las 20 más violentas alrededor del mundo y, a pesar de que en enero 2016 esta organización anunció una alianza con el América, Raúl González Martin, encargado de los proyectos de prevención de violencia en el deporte, comentó en AS México que en 2017 planteó un proyecto al respecto a los clubes de la Liga MX y a la FMF, pero no hubo respuesta positiva.

. Gráfico: La Razón de México

FIFA condena hechos y extiende su apoyo

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se pronunció en contra de los hechos ocurridos en la cancha del Estadio Corregidora, cuando aficionados del Querétaro y Atlas se enfrascaron en una batalla campal durante un partido de la Liga MX.

El máximo ente rector del deporte a nivel mundial dijo estar consternado por el incidente que se presentó en la Jornada 9 del Clausura 2022 y aseguró que este tipo de hechos son “inaceptables e intolerables”.

“La FIFA está consternada por el trágico incidente ocurrido en el estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y Atlas. Los actos de violencia en el estadio Corregidora son inaceptables e intolerables”, dijo el organismo en comunicado.

Además, agregó que se suma a la Federación Mexicana de Futbol y la Concacaf para que las investigaciones encuentren rápidamente a las personas responsables de los hechos y animó a las autoridades locales a hacer justicia.

La Concacaf también se pronunció al respecto, al igual que Yon de Luisa, presidente de la FMF, quien aseguró que en el organismo trabajarán para que estas situaciones no vuelvan a repetirse en la República Mexicana.

Otros momentos violentos en el balompié nacional

. Gráfico: La Razón de México

. Gráfico: La Razón de México

. Gráfico: La Razón de México

Con información de Daniela Gómez, Enrique Villanueva y Diego Hernández