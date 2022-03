"No tenemos motivos para mentir": Mauricio Kuri reitera que no hay muertos tras violencia en el Estadio Corregidora

Luego de la violencia de ayer en el Estadio Corregidora, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró este domingo que "no vamos a ocultar nada".

En sus redes sociales reconoció que las imágenes del estadio son perturbadoras y que se han difundido nombres de personas que, supuestamente, han fallecido.

"Pero hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica", indicó en un video por Twitter.

En un hilo de mensajes, Kuri sostuvo que, "no tenemos motivos para mentir" y que seguirán poniendo a disposición del público toda la información verificada.

"Si alguien cuenta con información veraz adicional a esta, los invitamos a hacerla llegar al 442 101 5205, opción 4", anexó.

Mauricio Kuri: violencia en el Corregidora no quedará impune

Mas temprano, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que son 26 personas las que resultaron heridas en la pelea ocurrida este sábado en el estadio La Corregidora, en el partido entre Los Gallos Blancos y el Atlas, la cual afirmó "no va a quedar impune".

En conferencia de prensa, Kuri señaló que son 24 hombres y dos mujeres los que resultaron lesionados, de los cuales tres siguen graves y tres más ya fueron dados de alta.

"Condeno y lamento muchísimo lo sucedido. Me siento ofendido e indignado, muy dolido y muy entristecido, esto no va a quedar impune. Me quiero dirigir a ti, criminal. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más".

El mandatario estatal afirmó que los responsables de las agresiones en el estadio La Corregidora serán identificados y detenidos para rendir cuentas por el delito de homicidio en grado de tentativa, ya que aseguró que "a los violentos les vamos a responder con ley y con justicia".

