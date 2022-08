LIGA MX: Ricardo Salinas Pliego promete regalar 1 millón de pesos si Mazatlán FC vence al América

Ricardo Salinas Pliego, dueño del Mazatlán FC, prometió rifar un millón de pesos si los sinaloenses derrotan al América en el partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX.

En su cuenta de Twitter, el también propietario de TV Azteca le preguntó a sus seguidores qué tal les caería un millón de pesos, cifra que prometió regalar si los Cañoneros derrotan al conjunto azulcrema, que llegó a este duelo con cinco triunfos en fila.

"Hoy juega el poderoso Mazatlán vs las Águilas del América, entonces va la apuesta… si gana Mazatlán voy a festejar mi cumpleaños con un muy buen regalo, escogiendo entre mis seguidores”, escribió en sus redes sociales. ¿Cómo les caería $1,000,000 que me anda estorbando en la bolsa? Y no, no voy a pagarlo de impuestos", fue el mensaje que Salinas Pliego dividió en dos tuits.

Hoy juega el poderoso @MazatlanFC vs las Águilas del @ClubAmerica entonces, va la apuesta… si gana #Mazatlán voy a festejar mi cumpleaños con un muy buen regalo 💰 escogiendo entre mis seguidores que lo hayan apoyado en este tweet y le hayan dado RT ¿cómo ven? 😌 pic.twitter.com/K7DExJG9b6 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 26, 2022

El choque de este viernes entre Mazatlán FC y América tuvo como sede el Estadio El Kraken, donde el pasado 16 de febrero los locales superaron 2-1 a los azulcremas en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Los sinaloenses llegaron a este juego con 11 unidades y dos triunfos en la temporada, en tanto que las Águilas lo hicieron con 19 puntos y seis victorias en el semestre.

Marco Fabián lanza advertencia a Memo Ochoa

Marco Fabián es la gran estrella de Mazatlán FC y en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX los de la Perla del Pacífico se enfrentan ante el América, por lo que el mediocampista mandó un fuerte aviso para Guillermo Ochoa.

El exChivas aseguró que Memo es uno de sus grandes amigos, además han compartido mucho en la Selección Mexicana, sin embargo, está buscando anotarle gol al portero de las Águilas.

"Yo considero a 'Memo' uno de mis mejores amigos, en selección compartimos muchos años y en los clásicos le marqué algunos goles, entonces está ese sentimiento de querer otra vez marcarle gol", mencionó Marco.

