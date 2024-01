Liga MX | Toño Moreno se pronuncia ante prepotente respuesta del 'Chicharito' Hernández

Un día después de la agresiva manera en la que Javier 'Chicharito' Hernández le respondió a Antonio Moreno en una entrevista con motivo de su regreso a la Liga MX tras su paso por Europa, el experimentado periodista emitió su opinión al respecto.

En su cuenta de X, el comunicador de Claro Sports admitió haberse sorprendido y desconocer el motivo de la molestia del delantero de Chivas en alusión a su cuestionamiento de cómo calificaba su desempeño por el viejo continente.

"Vaya polémica en @ClaroSports. Mi primera pregunta a @CH14 sobre su abuelo Tommy, al que traté y quise mucho. La segunda no supe por qué no le gustó. Pero no pasa nada. Éxito", escribió Toño Moreno.

VAYA POLÉMICA EN @ClaroSports !..MI PRIMERA PREGUNTA A @CH14_ SOBRE SU ABUELO TOMMY AL QUE TRATE Y QUISE MUCHO..LA SEGUNDA NO SUPE PORQUE NO LE GUSTÓ.

PERO NO PASA NADA. ÉXITO — Antonio Moreno (@tonomoreno_) January 31, 2024

"No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, y a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre, yo por eso no estudié, para perseguir una pelota y no pa’ calificaciones. Entonces no", fue la arrogante respuesta del 'Chicharito' ante el segundo planteamiento del también director del Salón de la Fama del Futbol Internacional ubicado en Pachuca.

La respuesta del flamante refuerzo del Guadalajara en el Clausura 2024 de la Liga MX fue muy criticada y reprobada por los usuarios en redes sociales, los cuales consideraron que Antonio Moreno no lo cuestionó de mala fe.

"'Chicharito' toma cualquier pregunta como una ofensa, por eso mejor recurre a las groserías y a responder absolutamente nada, típico de alguien que trae máscara de felicidad delante de la la frustración", fue uno de los comentarios en contra del goleador histórico de la Selección Mexicana ante su actitud.

'Chicharito' también se puso bravo con David Faitelson

Toño Moreno no es el primer periodista que recibe una respuesta agresiva de Javier Hernández, quien el pasado fin de semana también tuvo una actitud un tanto prepotente con David Faitelson.

Después de su presentación con las Chivas en el Estadio AKRON, el 'Chicharito' platicó un rato con David Faitelson, Marc Crosas, Francisco Javier González y Oswaldo Sánchez.

"Si los medios apuntaran a no vender tanto, por el bien del futbol mexicano, así como el futbolista si cobrara menos si tu quieres para el beneficio del futbol, hagamoslé, hagamos paces a ver que tal, programas más profundos, más reales, programas de no nadamás héroe y villano", fue parte de los reproches que le hizo el goleador al polémico periodista.

