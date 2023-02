El narrador Christian Martinoli es la cara Azteca Deportes, considerado como el cronista más relevante de los últimos tiempos y por lo mismo, Televisa, televisora rival de TV Azteca, buscó hacerse de los servicios del comunicador.

Martinoli, en entrevista con David Medrano, compañero suyo en Azteca Deportes, confesó que después de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 fue contactado para llegar a Televisa. El narrador fue contactado por Greg Taylor, agente de jugadores y que fue el responsable de llevar a exjugadores como Luis Figo y Zidane a Televisa.

"Una vez, terminando el Mundial de Sudáfrica, me habló Jorge Berlanga, el representante de Paco Memo. Me habló desde España: 'Oye, te voy a mandar a Geg Taylor porque tenemos una oferta para ti', y yo dije:'Órales, ¿de qué estamos hablando, estos promotores qué?", dijo Martinoli.

Martinoli y la oferta de Televisa. Esta noche el estreno. pic.twitter.com/SyqLVWQ3HX — david medrano felix (@medranoazteca) February 19, 2023

Nunca llegó oferta formal de Televisa

El cronista de Azteca Deportes, pensando que se trataba de un tema de patrocinadores, fue a ver a Taylor en un hotel en Polanco, sin embargo, la reunión era porque Televisa le quería hacer una oferta para trabajar con ellos.

"'Bueno, pues me dijeron que si quieres aceptar una oferta para trabajar en Televisa', y yo le dije: ',Mira, yo cualquier oferta que me llegue lo primero tengo que hacer es hablar con Azteca y si Azteca me iguala la oferta que cualquiera me llegue, yo me quedo con Azteca'", indicó.

Christian Martinoli, para no tener problema con TV Azteca, les mencionó que tuvo un encuentro con una persona de Televisa, pero sí especificó que nunca llegó la oferta rival y solo fue para saber si estaría dispuesto a trabajar en otro lado que no fuera Azteca Deportes.

aar