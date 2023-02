Selección Mexicana: Miguel Herrera le vuelve a dar con todo a la FMF tras no darle una segunda oportunidad con el Tricolor

Poco más de una semana después de la presentación de Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana, Miguel Herrera volvió a la carga y aseguró que él fue el único que le presentó un proyecto a la FMF para tomar las riendas del Tricolor, donde ya había estado del 2013 al 2015.

"Cuando me junté con ellos, Ares (de Parga), Jaime (Ordiales) y Comité sí me lo comentaron. Fui el único que presentó un proyecto. Me hicieron las preguntas, hablamos, platicamos muy bien, contesté bien las preguntas y era una entrevista", aseveró el 'Piojo' en el programa Futbol Picante de ESPN.

Pese a no haber sido el elegido para sustituir a Gerardo Martino en el timón de la Selección Mexicana, Miguel Herrera manifestó su agradecimiento hacia la FMF por haberlo considerado entre los candidatos al puesto.

"Agradezco estar ahí en esa lista, porque son técnicos exitosos los de esa lista. Ellos me lo dijeron, que fui el único con proyecto. No sé, no lo sé (si los demás presentaron proyectos). Ponen a siete tipos con entrevistas. Así como cuando entrevistan a candidatos para dirigir a una empresa", ahondó.

Por último, el 'Piojo' aseguró que si dijo que estaba dispuesto a regresar a la Selección Nacional era porque estaba desempleado tras su salida de Tigres.

"Si no tenía trabajo y sonaba mi nombre dije que estaba a servicio a selección y hoy no pienso en selección", remató el actual estratega de Xolos.

El 'Piojo' afirma que era el ideal para la Selección Mexicana

Miguel Herrera, nuevo entrenador de Xolos en la Liga MX, fue uno de los candidatos a llegar a la dirección técnica de la Selección Mexicana tras la salida de Gerardo Martino.

Sin embargo, la FMF se decantó por el argentino Diego Cocca, quien en noviembre pasado había llegado al banquillo de Tigres, precisamente para reemplazar al 'Piojo', quien aseguró que él o Ignacio Ambriz eran los ideales para tomar las riendas del Tricolor.

"Nosotros damos confianza, damos resultados, somos tipos que han ganado, Nacho Ambriz y yo, somos mexicanos que hemos dado títulos y buenos jugadores, en mi caso he debutado", aseveró Herrera en entrevista para TUDN.

