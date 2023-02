Liga MX: Ricardo Salinas Pliego exhibe y humilla a Chiquimarco y a Werevertumorro; explotaron las redes

Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, sostuvo una pelea en redes sociales con el exárbitro Marco Antonio Rodríguez y con Gabriel Montiel, todo por la Liga MX, pero con el que más se enganchó fue con Werevertumorro.

Todo comenzó por la derrota de Mazatlán 3-1 contra Juárez en el Clausura 2023 de la Liga MX. El dueño TV Azteca indicó que habría cambios en el cuadro Cañonero y Werevertumorro ofreció su ayuda para enderezar el rumbo, pero la conversación no fue amistosa.

"Dan pena estos cañoneros. Habrá cambios de fondo", escribió Salinas en su cuenta de Twitter, a lo que Gabriel Montiel respondió: "Te ayudo Ricardo". La contestación del dueño de Grupo Salinas nadie la esperaba: "Primero que nada hábleme de usted. Segundo, a ver dígame a quién más ha ayudado y cuáles fueron los resultados. Tercero, cuánto cobra y por qué tan caro".

Tras ese mensaje Werever respondió: "¿Conoces la creación de contenido en Mexico? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito “contratame” y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR". La contestación de Ricardo Salinas no se hizo esperar.

El dueño de Azteca pidió a Javier Ferrer, director general de Auditoria de Grupo Salinas, que Gabriel Montiel fuera vetado de cualquier evento de la compañía y añadió que no necesita de la ayuda del creador de contenido.

"Soy multimillonario en gran parte gracias a la creación y difusión de contenido, ¿o tú me vas a enseñar a mi de creación de contenido? Saludos y gracias por ofrecerme ayuda, no la necesito... espero tu nunca necesites la mía. Javier Ferrer, el joven no es bienvenido en Grupo Salinas", indica.

Ricardo Salinas Pliego pelea con Chiquimarco

El intercambió de mensajes entre Ricardo Salinas y Chiquimarco comenzó por el mismo tuit en donde el dueño de Azteca habla del terrible paso de Mazatlán en la Liga MX.

"Buenas noticias va regresar el futbol a su origen, Morelia", escribió el también entrenador en su cuenta de Twitter y la respuesta de Salinas fue casi inmediata.

"A tu mamá la voy a regresar a Morelia, deberías ser menos pend** a la hora de escribir en tus redes, se supone que perteneces a una empresa seria y eres un comunicador. Espero te disculpes por inventar noticias falsas y difundirlas. El que se lleva se aguanta, luego no llores", colgó en redes el dueño de Grupo Salinas.

