Liguilla 2023: Nahuel Guzmán le da la "espalda" a Tigres y ya piensa en su futuro en Monterrey; "me voy a Rayados"

El portero argentino Nahuel Guzmán es una de las grandes estrellas de los Tigres, pero no tuvo ningún problema en señalan que, de ser necesario, seguiría su carrera en Monterrey, el gran rival histórico de los felinos.

En el inicio de sus carreras El Patón estuvo en las filas Newell's Old Boys y fue cuestionado sobre si de ser necesario seguiría su carrera futbolística en Rayados de Monterrey o en Rosario Central, rival de Newell's.

El portero supo que era una pregunta complicada, pues los dos son opciones que lo dejan mal parado, incluso bromeó para poder salir de la apretada situación: "¡Aaaaaaah! Árbitro". "¡Qué difícil, eh! Me pasa y lo tengo que explicar y contextualizar, no podría vivir en Rosario, no tendría perdón", agregó.

Nahuel Guzmán antes de un partido con Tigres Foto: Mexsport

Después Nahuel Guzmán dijo que se iría a los Rayados de Monterrey, aunque no lo haría de la forma en que todos creen, pues el arquero inteligente, como es en la cancha, dijo que lo haría, pero para sabotear a La Pandilla y ser un Caballo de Troya.

"Yo en cambio podría, te voy a dar un rebote... me voy a Rayados como un Caballo de Troya, queme tengan que sacar a los 20 minutos cuando vamos perdiendo 7-0", dijo el Patón, multicampeón con los Tigres de la UANL.

Nahuel Guzmán y Tigres están en otra semifinal

Nahuel Guzmán y los Tigres se encuentran en una nueva semifinal de la Liga MX. El rival de los felinos es otro, los Pumas de la UNAM y en caso que el cuadro de la UANL avancen estaría rozando el bicampeonato.

Tigres es el actual campeón de la Liga MX luego de imponerse el certamen pasado a las Chivas. En caso de que el club regio gane estaría sumando su noveno título del futbol mexicano y el Patón Guzmán su sexto cetro de liga.

Por el momento Nahuel Guzmán tiene cinco copas de la Liga MX en su palmarés, además de una Liga de Campeones de la Concacaf, cuatro trofeos de Campeón de Campeones y dos Campeones Cup, todos ganados en el arco de los Tigres.

Las semifinales del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX entre Tigres y Pumas inician este jueves en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que la vuelta será el domingo en el Estado Universitario de Nuevo León, mejor conocido como el Volcán.

Nahuel Guzmán consiguió su quinto título de Liga MX con los Tigres. Foto: AP

aar