Lionel Messi: ¡Increíble! Aficionado se niega a acompañar a su mamá y se pierde la oportunidad de conocer al futbolista

Un joven aficionado argentino al futbol se llevó la arrepentida de su vida luego de que se negó a acompañar a su madre a realizar un trámite. Por azares del destino, la mujer conoció a Lionel Messi, quien el pasado 18 de diciembre se proclamó campeón mundial con la Albiceleste en Qatar 2022.

Este chico, que en Twitter aparece con el nombre de Fela, contó que su mamá le pidió de favor que fuera con ella a Funes, donde precisamente Messi tiene una mansión en la provincia de Santa Fe.

“Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un trámite, no podía y terminó en la casa de Dios (Lionel Messi)”, señaló el arrepentido aficionado, que además mostró las fotos que su emocionada madre compartió al grupo de WhatsApp de la familia para presumirles su fortuito encuentro con La Pulga.

EL SIGNIFICADO DE 'MALA SUERTE' 😂#CentralFOX Aficionado se pierde la oportunidad de conocer a Messi... ¡Y todo por no acompañar a su mamá! https://t.co/i9UQywzQU8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 28, 2022

"Messi salió y les hizo una seña para que se acercaran, y bueno los confites pasaron, Lionel es lo más grande que hay”, agregó Fela acerca del gesto que el astro del PSG tuvo con su madre, a quien sí la quiso acompañar su novio.

Lionel Messi acabó como sublíder de goleo en la Copa del Mundo de Qatar con siete anotaciones, una menos que las que consiguió el francés Kylian Mbappé, quien por ese motivo se llevó el bota de oro.

La madre presume su emoción por conocer a Messi

Por su parte, la mamá del joven Fela compartió un poco del emotivo y casual momento con el astro argentino y su esposa Antonela Roccuzzo, a quienes definió como personas.

“Yo no quería entrar a la casa, mi novio (Tatín) entró y lo abrazó, lo besó. No te puedo explicar la calidez y la humildad de ellos, re tranquilos y amorosos. Fue un minuto eh. Yo no quería ni tocarlo, para no invadirlo. Lo único que dije fue: ‘¿hacemos una selfie?’.

“Y Antonela, con toda su humildad, como que se corre porque pensó que la selfie era solo con Leo y yo le dije, ‘no Anto, ponte vos también’. Así que saqué la foto y les dije: ‘son lo mejor del mundo, son únicos, se merecen lo mejor, disculpen’", declaró a Infobae.

EVG