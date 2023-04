Lionel Messi y PSG con las horas contadas y estrellas mundiales le da un consejo que cambiará su futuro rotundamente

Por: Martell Nucamendi

Emmanuel Petit habló sobre las críticas a Lionel Messi y cuestionó si el mal paso del PSG era culpa del rosarino. es un ex seleccionado francés campeón del mundo que jugó en equipos como AS Mónaco, Arsenal, Barcelona y Chelsea.

Éste salió en defensa de Lionel Messi, tras los abucheos hacia el argentino en el Parque de los Príncipes por su rendimiento con el PSG.

"Los silbidos a Messi son un insulto al fútbol, "¿Si tengo algún consejo para Messi?: ¡Que se vaya de este club! Ningún jugador ha progresado desde que llegó al PSG. ¿Es culpa de Messi?”.

Chiflidos a Lionel Messi son injustos

El ahora comentarista dijo que si las críticas para Messi eran por caminar en el campo, esa es su forma de jugar “incluso en su mejor época en el Barça”, que “La Pulga” es el armador y los que tienen que hacer el esfuerzo son los jugadores a su alrededor, incluso lo comparó a una situación similar que tuvo con los galos.

"El problema del PSG no son los jugadores como Messi o Neymar, sino que hay que saber jugar con estos futbolistas. Mira, Argentina fue campeona del mundo rodeando a Messi de guerreros, dispuestos a morir y a donar su sangre para Messi. O cuando veo al Barça, todos corriendo alrededor de los maestros; me recuerda a mí cuando jugaba con Zidane, no le iba a decir 'Zizou' que fuera él a correr a defender, eso lo tenía que hacer yo para que él dirigiera la orquesta", aseguró el ex centrocampista para RMC.

Con esa indignación se refirió al PSG como un club de pre retirada “incluso si tienen 20 años”. Messi termina contrato con los parisinos en junio de este año, por lo que los planes de renovación se verían truncados y existe la posibilidad de regresar a España con el Barcelona.

Lionel Messi se irá del PSG como agente libre

El medio RMC Sport ha dado información sobre la decisión de Messi de no continuar con el PSG una vez que termine su contrato, después del 30 de junio el jugador de 35 años será agente libre y aún es una incógnita cuál será su próximo destino.

Antes de dar el siguiente paso, el rosarino analiza todas sus opciones, incluyendo la de renovar por un año más con los parisinos, eso con la condición de saber cuál es el proyecto que tiene la institución; incluyendo jugadores y cuerpo técnico.

El vicepresidente del Club Barcelona, Rafa Yuste, asegura que existe comunicación con el entorno del futbolista, sin embargo, el sueldo para que el jugador regrese es una disyuntiva. El Inter de Miami también mantiene la baraja abierta para que el astro argentino forme parte de la MLS.

