Chivas: ¿Alexis Vega se quiere ir? el delantero recibe una propuesta muy tentadora para dejar al Rebaño

Por: Martell Nucamendi

El jugador de las Chivas, Alexis Vega, tuvo una entrevista en el el podcast Pláticas Aldiente, en la que comentó su pasado como aficionado del Cruz Azul y las veces que él y su familia iban a alentar al equipo desde la porra.

Los comentarios que últimamente hace Alexis Vega no son del agrado de los Chivahermanos y muchos de ellos ya piden la salida del jugador, pues al parecer no siente los colores.

“En ese tiempo toda mi familia le iba al Cruz Azul, tenía amigos de mis primos, amigos míos que eran aficionados. Duré como año y medio siendo de la barra, apoyándolos. Yo era un aficionado; me quitaba la playera, cantaba, los mosaicos en los estadios, lloviendo, sin playera”, confesó el delantero rojiblanco.

Santi Giménez quiera a Vega en el Azul. Foto: Twitter

Santi Giménez invita a Alexis Vega al Cruz Azul

La plática se hizo viral en las redes y Santiago Giménez, quien fuera canterano del equipo celeste y que ahora milita en el Feyenoord, no dudó en lanzar la flecha a su compañero de selección mexicana etiquetándolo en una publicación que decía “Vente a la Máquina”.

A pesar de que Vega no ha reaccionado públicamente al texto, los internautas generaron empatía con el mensaje del “Bebote” y se abrieron las especulaciones sobre si el ex integrante del Deportivo Toluca pudiera ser parte del plantel de La Noria.

Alexis Vega no se cierra a ningún equipo de la Liga MX

Pese a que el América y el Chivas son equipos antagonistas, en la semana del clásico nacional le preguntaron a Alexis Vega si jugaría en algún momento con las Águilas, a pesar de estar portando la camiseta del Rebaño, la respuesta fue que laboralmente no le conviene cerrarle las puertas a ningún equipo.

"Es el caso de Oribe (Peralta). Estamos en una institución y puede llegar a ofrecer América, y si no tengo otra opción para dónde ir a jugar es como ustedes, están en una televisora y si tiene una oferta de otra y es la única que tienen, obviamente la van a tomar. Es parte de nuestro trabajo, imagínate que te digo que no, luego llega una oferta del América y ya no me quieren. Yo tengo que ser un profesional en todos los sentidos, pero ahora estoy en Chivas y lo voy a disfrutar", dijo el delantero mexicano.

😳 "YO ERA AFICIONADO AL CRUZ AZUL"



Alexis Vega y su amor por la Máquina 💙



(vía podcast 'Pláticas Aldiente') pic.twitter.com/G3qJP8ord9 — Futbol Picante (@futpicante) April 4, 2023

La declaración fue en comparativa del delantero Henry Martín que aseguró nunca usar la playera del Guadalajara y analizar la propuesta de llegar a Verde Valle lo clasificó como “un desliz”.

Los dos se mantienen como ídolos de ambas instituciones y no pasó de calentar un poco más el Clásico de Clásicos.

daho