Lucha Libre: Alberto El Patrón anuncia segunda temporada de Nación Lucha Libre

Alberto El Patrón anunció la llegada de la segunda temporada de Nación Lucha Libre, la cual contará con 14 episodios, será televisada a partir de octubre y tendrá un roster lleno de estrellas nacionales e internacionales.

En conferencia prensa, el luchador mexicano, acompañado por su socio, Daniel Leal, y su familia, presentó los detalles de su ambicioso proyecto, el cual comenzará con las grabaciones el 24 de septiembre en el Gimnasio de la Unidad Cuauhtémoc en Naucalpan, Estado de México.

Sigo siendo el rey. Nos vemos el 24 de septiembre en CDMX con @NacionLucha 👑 pic.twitter.com/49VO7QwHA9 — Alberto El Patron (@PrideOfMexico) August 2, 2022

"Vamos a seguir haciendo lo que hicimos desde un principio; entregarles un producto fresco, con todos los tintes que vieron en la primera temporada, con el gusto de hacer esto completamente con la inversión de Daniel Leal y su servidor. Estamos haciendo esto nosotros, para traer de vuelta esto que tanto le gustó al público", comenzó diciendo Alberto El Patrón.

"Tenemos un grupo de luchadores espectacular, que son parte del roster y que nos faltan más por confirmar", agregó la cabeza de Nación Lucha Libre, quien confirmó que contará con el talento de Dr. Wagner Jr. Samuray Del Sol (Kalisto en WWE), Cinta de Oro (Sin Cara en WWE), Carlito Colo, Texano Jr., La Máscara, Galeno del Mal, Super Nova, entre otros.

Nación Lucha Libre tendrá pocos cinturones de campeón

"Todos estos nombres y más, por ahí se me fue Chavo Guerrero, son algunos de los que estarán formando parte de Nación Lucha Libre. Regresamos todos los sábados, a partir de octubre, todos los sábados en Imagen TV y todas nuestras plataformas", añadió la exestrella de la WWE.

Uno de los distintivos principales de Nación Lucha Libre es que solo habrá cuatro títulos disponibles; el Campeonato Absoluto Varonil, Abosluto Femenil, De Parejas y Crucero, esto para darle el peso y reconocimiento merecido a los monarcas.

"Presentamos el Campeonato Imperial y el Campeonato Imperial Femenino. En esto se va a basar esta segunda temporada, la culminación para coronar al campeón absoluto femenil y varonil. Nación Lucha Libre va a seguir haciendo lo que hizo, vamos a ser diferentes", puntualizó Alberto del Río.

El Patrón explicó que no tendrán "250 campeonatos como lo hacen en todas las empresas, para darle el valor que se merece ser campeón" y aseguró que en México "ser campeón no vale nada en la lucha libre", además que mes con mes habrán peleas titulares.

Como lo ha dicho en diferentes ocasiones, el también comentarista de deportes de combate en ESPN indicó que los luchadores lo sigue en sus proyectos porque cumple con lo que promete.

"Los luchadores somos la materia prima del deporte y en México se les olvida que sin luchadores no hay lucha libre. Les agradezco a ellos que me han seguido desde la primera temporada, y en todos los proyectos que yo he tenido, porque saben que yo siempre les cumplo de una u otra forma", finalizó.

aar