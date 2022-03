Lucha Libre: Thunder Rosa, la mexicana se declara lista para ir por el título de AEW

Por Alejandro Ayala

Thunder Rosa, luchadora mexicana, ha enfrentado muchos obstáculos en su carrera profesional y siempre se levanta para conseguir sus objetivos; este domingo 6 de marzo tiene una de las grandes oportunidades de su trayectoria, cuando se enfrente ante Britt Baker por el campeonato femenino de All Elite Wrestling (AEW) en el evento Revolution.

La originaria de Tijuana, quien se mudó a los Estados Unidos a los 17 años de edad, sabe que su confrontación ante la campeona es una prueba complicada, pero su preparación física y mental la ayudarán a salir airosa de la lucha.

FOTO: Cortesía AEW.

"Estoy tranquila, muchas de las cosas no son físicamente, son mentales y es lo más importante. Si no estás bien mentalmente es muy difícil ponerte en modo. Me levanté muy contenta y lista para cualquier obstáculo que venga y lista para el domingo", declaró Thunder Rosa en entrevista exclusiva para La Razón.

La gladiadora tricolor está ansiosa porque llegue la hora de la pelea e incluso puso en aviso a Britt Baker, pues considera que nunca se ha enfrentado a alguien como ella en una pelea de campeonato.

"Ella (Baker) ha tenido muchas peleas por el campeonato, pero ninguna ha sido ante Thunder Rosa y la gente está pidiendo cambio, eso es lo que quieren; cambio le vamos a dar a la gente", aseguró la luchadora nacionalizada estadounidense.

Thunder Rosa, la cara de la lucha libre femenil en AEW

La rivalidad entre Rosa y Baker se ha convertido en unas de las favoritas de los aficionados del pancracio, pues en cada oportunidad se entregan ante el público y brindan un espectáculo, sin embargo, la pelea entre ambas por el cetro femenil de AEW tardó en llegar.

"(¿Qué pensaste cuando se dio el anuncio de la lucha?) ¡Que ya era hora! Aquí estuve esperando todo el año y a ella le dan todos los premios y yo aquí como: 'mami, aquí estamos trabajando en los independientes, ayudando, levantando a las mujeres, entrenando y dándoles oportunidades. Tú sigue, cuando te va a tocar te va a tocar'. La gente está aclamando la pelea", detalló Thunder.

FOTO: Cortesía AEW.

Desde 2020 la luchadora mexicana forma parte de All Elite Wrestling y desde que llegó puso el nombre de la lucha femenil en lo alto; dos años después de su incorporación será una de las luchas estelares del evento Revolution.

"Necesito que estén listos para todo. Yo estoy preparada para ganar, siempre me preparo para lo mejor. Venga lo que venga el domingo no los voy a defraudar, los tengo a todos y tengo a la Thunder Army, porque yo entró sola en el ring, pero los tengo a todos ustedes (los fans)", aseguró.

Además, Thunder Rosa reveló que tiene preparada una sorpesa para su pelea ante Britt Baker y aunque no pudo compartir muchos de los detalles sí mencionó que sus seguidores más fieles pueden tener una idea de lo que presentará en el ring.

"Para los que me conocen y han estado en mi carrera les tengo preparada una sorpresota, van a decir: 'eso se ve familiar'. Tengo preparado algo muy bonito, algo que no he usado en un tiempo para darle un recuerdo a la gente que me ha seguido, pero no les puedo decir qué es", compartió.

Para finalizar, la retadora por el campeonato femenil mandó un mensaje para la gente que la apoya y aseveró que una derrota es una experiencia que deja aprendizaje.

"No se den por vencidos, no importa que todo esté en contra de ustedes no se den por vencidos. Una derrota no significa que hayan perdido todo, solamente es una lección de la vida", finalizó.

aar