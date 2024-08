Madre biológica de Simone Biles quiere recuperar a la gimnasta tras abandonarla a los seis años

Simone Biles regresó a su país como una de las atletas más laureadas en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras conseguir tres preseas de oro y una de plata para sumar al medallero estadounidense; sin embargo, en medio de la celebración por sus logros deportivos, una figura del pasado reapareció para buscar una segunda oportunidad en su vida.

Es Shanon Biles, de 52 años, quien regresó a la vida de la gimnasta después de años de ausencia. La madre de la atleta abandonó a Simone cuando tenía seis años, debido a su adicción a las drogas, por lo que en una entrevista con DailyMail.com, mencionó que busca poder reconciliarse con su hija, a quien no ha acompañado en eventos importantes de su vida, como su reciente boda con el jugador de la NFL Jonathan Owens.

"Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tuve que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía estaba consumiendo y Ronald (padre de Shanon) no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba en condiciones para hacerlo", refiriéndose a la dura decisión que tomó años atrás.

A pesar del tiempo y la distancia, la madre de la medallista mantiene la esperanza de que algún día pueda sentarse con Simone y pedirle perdón por el pasado. "Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente, sólo la estoy esperando a ella y a (su hermana menor) Adria. Hablo con Adria más de lo que hablo con Simone. Sólo le pediría que me perdonara. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Avancemos", expresó.

A pesar de la distancia emocional que aún existe entre ellas, Shanon afirmó que está muy orgullosa de los logros olímpicos de su hija y la celebró con una pequeña fiesta en el patio trasero de su casa en Columbus, Ohio.

Estoy esperando la oportunidad, pero estoy esperando a que ella pueda venir a mí. Vamos a sentarnos. Solo tengo que ser paciente Shanon Biles

