Manchester City ficha a promesa del futbol mexicano: "Esto es sólo el comienzo", asegura el jugador

El futbolista mexicano Alejandro Alcalá se unió a las inferiores del Manchester City, esto luego de que el equipo inglés acordó con el LA Galaxy (su anterior club) ficharlo en cuanto cumpliera la mayoría de edad.

El mediocampista tricolor presumió en sus redes sociales su felicidad por haberse incorporada a las filas del actual monarca de la Champions League.

"No hay palabras que puedan hacer justicia a cómo me siento ahora mismo. He soñado con este momento desde que tengo memoria. Esto es sólo el comienzo y espero seguir haciéndolos sentir orgulloso", fue parte del mensaje que Alex Alcalá compartió en su cuenta de Instagram.

Aunque nació en Stockton, California, Alejandro Alcalá tiene la nacionalidad mexicana gracias a su padres, por lo que ha representado al Tricolor en selecciones menores, actualmente en la categoría Sub 16.

El mediocampista de 18 años es el segundo mexicano que se une a las inferiores del Manchester City después de Uriel Antuna, quien llegó al club en el 2017 para posteriormente ser cedido al Groningen, pero nunca debutó con el primer equipo de los Citizens.

Nery Castillo, único mexicano que ha jugado en el Manchester City

Álex Alcalá intentará consolidarse en el Manchester City y seguir los pasos del exdelantero potosino Nery Castillo, quien hasta el momento es el único mexicano que ha jugado con el primer equipo de los Sky Blues.

El exseleccionado nacional se sumó a la plantilla de la entidad inglesa en el 2008 procedente del Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Pero las cosas no marcharon bien para el mexicano, pues apenas tuvo aparición en ocho partidos y no logró goles. Registró 371 minutos en los seis duelos de Premier League y los dos de FA Cup en los que fue tomado en cuenta.

El rendimiento de Álex Alcalá con el LA Galaxy

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt, Alejandro Alcalá tuvo participación en 22 partidos con las inferiores del LA Galaxy.

El mediocampista mexicano colaboró con tres goles y cuatro asistencias en los 1,519 minutos que registró con la camiseta del equipo en el que militaba el goleador tapatío Javier 'Chicharito' Hernández.

Una de las tres anotaciones de Álex Alcalá fue en el denominado clásico del tráfico entre LA Galaxy y LAFC. Sus otras víctimas fueron Portland y Real Monarchs.

EVG