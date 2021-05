María Espinoza: Pese al COVID-19, Tokio tendrá el espíritu de los Juegos Olímpicos

Una de las deportistas mexicanas que ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus es la taekwondoína María del Rosario Espinoza, quien se prepara para asistir a sus cuartos Juegos Olímpicos.

Espinoza, la única azteca que hasta la fecha ha conquistado medallas en tres citas olímpicas, tiene claro que Tokio 2020 será una edición muy diferente al resto, pero que eso no será impedimento para que ella se enfoque en su objetivo de subirse a lo más alto del podio.

Foto: Captura de Twitter

“Al final van a tener ese espíritu de los Juegos Olímpicos, el ambiente, no sé exactamente cómo será esta parte de la convivencia que normalmente se hace previo y después de la competencia, no me imagino en sí cómo van a ser de diferentes a los anteriores. Estando en Juegos Olímpicos para mí lo más importante es estar en lo más alto del podio, creo que lo más importante es buscar mi cuarta medalla olímpica”, aseveró la campeona panamericana en Río 2017 en exclusiva con La Razón.

En cuanto al proceso de inmunización, la taekwondoína de 33 años de edad recibió la vacuna Sputnik V y mencionó que en ambas ocasiones manifestó algunas reacciones esperadas, pero que todo se realizó de manera adecuada.

No hubo ningún percance, solamente nos vacunaron y nos quedamos 15 minutos en observación. Entrenamos en la mañana, nos vacunaron y ya la recomendación fue no volver a entrenar en el día María Espinoza

La vacuna le da más tranquilidad

Ante la posibilidad de que algunos deportistas de otros países acudan a Tokio sin ser vacunados, la ganadora del oro en Beijing 2008, plata en Río 2016 y bronce en Londres 2012 señaló que se siente más segura al ya estar inmunizada, además de que su mente está enfocada en dar lo mejor de sí arriba del tatami.

“Me da más seguridad que me hayan puesto la vacuna, al ir a la competencia yo creo que lo mejor es que me enfoque en eso (el evento)”, concluyó la también campeona mundial en Beijing 2007.

