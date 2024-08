Marruecos golea a Egipto y consigue el bronce

En París, Francia

Marruecos logró un histórico triunfo en los Juegos Olímpicos de París 2024 al conquistar su primera medalla de bronce en el torneo de futbol masculino.

Los Leones del Atlas aplastaron a Egipto con un contundente 6-0, en un partido donde destacaron las actuaciones de Ez Abde, futbolista del Real Betis, y Soufiane Rahimi, del Al-Ain.

Desde el inicio, Marruecos demostró su superioridad. Ez Abde fue clave al abrir el marcador en el minuto 23 con un golazo desde el área que dejó sin opciones al portero egipcio. Apenas tres minutos después, Abde volvió a ser protagonista al asistir a Soufiane Rahimi, quien no desaprovechó la oportunidad y anotó su séptimo gol en seis encuentros, convirtiéndose el primer jugador en la historia en marcar en seis partidos olímpicos consecutivos.

El dominio marroquí continuó en la segunda mitad. Bilal El Khannouss, quien había estado ausente en la semifinal contra España por sanción, se unió a la fiesta con un gol en el minuto 51, colocando el 3-0 en el marcador. Rahimi, quien estaba decidido a seguir haciendo historia, anotó su octavo gol del torneo al minuto 64, igualando el récord del argentino Carlos Tévez en Atenas 2004.

El festival de goles no se detuvo ahí. Rahimi asistió a Akram Nakach para que éste anotara el quinto tanto en el minuto 73. Para cerrar con broche de oro, Achraf Hakimi se lució con un tiro libre perfecto en el minuto 86, sellando el 6-0 definitivo, la mayor goleada de la competición masculina de futbol en estos Juegos Olímpicos.

Marruecos no sólo celebró su primer bronce olímpico, sino que lo hizo de manera aplastante, confirmando su crecimiento en el futbol internacional y su capacidad para competir al más alto nivel.

Los Leones del Atlas ratificaron en París 2024 el gran momento futbolístico que vive, pues en el Mundial de Qatar 2022 alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto lugar.

Egipto había puesto contra las cuerdas al anfitrión Francia en semifinales, pero ante los Leones del Atlas no opuso resistencia y se fue de Francia sin medalla.

Figura de la jornada

Maude Charron

La canadiense Maude Charron rompió en llanto con la medalla de plata que no tenía previsto que colgara de su cuello. Esas lágrimas fueron distintas a lo que sintió cuando ganó el oro en Tokio 2020. Su segundo lugar detrás de la china Luo Shifang en la competencia femenina de halterofilia de 59 kilogramos significó el significó el final de una travesía que incluyó una lesión en la rodilla y perder más de 4.5 kilos (10 libras) para poder competir. “La medalla es la cereza del pastel”, dijo la canadiense. “No vine por una medalla. No vine por un podio. Sólo quería la experiencia de unos Juegos Olímpicos que no tuve en Tokio. Tuve el resultado perfecto en Tokio. Ahora sólo quería la experiencia”.

Maude Charron Foto: AP