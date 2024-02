Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, pone a temblar a la Liga MX con poderosas declaraciones

El Cruz Azul de Martín Anselmi está impresionando a la Liga MX y de mantener su actual forma se pondrían como candidatos al título del futbol mexicano, además que el estratega lanzó un mensaje en donde se ve la confianza del cuadro cementero.

Luego de empezar el Torneo Clausura 2024 con muchas dudas y derrota incluida, Anselmi ha silenciado a los aficionados que no creían en su proyecto con tres victorias al hilo. Su más reciente conquista una aplastante y convincente demostración ante Querétaro.

Tras vencer 3-1 a los Gallos Blancos el periodista y estratega de La Máquina comentó: "Jugar 3 partidos en 6 días, no pudimos preparar mucho este partido en la semana, me gusta como nos representan, hacia mucho que el equipo no ganaba 3 partidos consecutivos, creo que desde el torneo anterior, pero con humildad, tranquilidad, calma y trabajo, estamos para competir y construir un poco más”.

🎙️ “Lo importante es que estemos juntos siempre. Adentro de la cancha y afuera del campo. Esa dinámica es la que buscamos construir desde el primer día”



– Martín Anselmi. pic.twitter.com/LBt8OCBHjq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 3, 2024

El exentrenador de Independiente del Valle en Ecuador y campeón de la Copa Sudamericana asegura que está en construcción con el Cruz Azul, que había tenido un paso irregular con sus estrategas anteriores.

"Nosotros estamos en esta construcción y no lo digo por decir, vamos partido a partido, vamos entrenamiento tras entrenamiento, yo lo único que me llena el corazón es la entrega que tienen los jugadores todos los días", dijo.

El siguiente partido de La Máquina en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX es el 10 de febrero cuando reciban en el Estadio Ciudad de los Deportes al Atlético de San Luis, duelo en donde los celestes buscarán su cuarta victoria consecutiva para llegar a 13 unidades.

Así logró Cruz Azul su tercera victoria al hilo en la Liga MX

El Cruz Azul redondeó una semana perfecta al sumar los nueve puntos que disputó luego de imponerse 3-1 al Querétaro en el Estadio Corregidora, donde comenzó la actividad de la Jornada 5 de la Liga MX.

Gallos Blancos se puso en ventaja apenas a los cinco minutos de acción con tanto de Pablo Barrera. El uruguayo Ignacio Rivero, sobreviviente del más reciente título de Liga MX de La Máquina en el 2021, consiguió el empate para los celestes al 29' con un remate de cabeza en el área.

Uriel Antuna apareció sobre la recta final del primer tiempo con un potente disparo de derecha al minuto 42 y en la compensación, al 46', el uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández definió con un punterazo en el área para poner el 3-1.

Cruz Azul obtuvo su tercera victoria de la temporada para llegar a nueve unidades en la misma, en tanto que el Querétaro se estancó con tres puntos y sigue sin conocer el triunfo en el semestre.

aar