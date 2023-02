Mazatlán vs Pumas: Hora, dónde y cuándo ver EN VIVO, Jornada 9 Clausura 2023

En un duelo de equipos necesitados de victorias, los Pumas visitan la Perla del Pacífico para medirse al Mazatlán en partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El Club Universidad llega con cinco partidos sin sumar de a tres puntos y el proyecto de Rafa Puente Jr. al frente del primer equipo de los felinos se tambalea. Una derrota ante el peor equipo de la Liga MX podría ser inicio del fin del estratega mexicano.

Por su parte, los locales, Mazatlán, son el último equipo de la tabla general con un punto, producto de un empate. Se espera que al mando de Rubén Omar Romano los Cañoneros puedan conseguir su primera victoria del año.

¿En qué canal pasan en vivo el Mazatlán vs Pumas?

El Mazatlán vs Pumas, Jornada 9 del Clausura 2023 de la Liga MX, comienza a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 24 de febrero. Las acciones las podrás por la señal de Azteca 7.

Rafa Puente se juega continuidad en Pumas en 90 minutos

Rafa Puente tiene 90 minutos para demostrar que merece seguir siendo el entrenador de los Pumas de la UNAM. En el conjunto universitario se viven momentos de mucha tensión.

Los resultados no se les están dando como esperaban, el técnico tiene un ultimátum y el equipo va en picada, por lo que ganarle al peor equipo del Clausura 2023 les podría dar un poco de oxígeno ante una directiva comandada por el presidente Enrique Graue Wiechers y el director deportivo, Miguel Mejía Barón, que no permitirán un descalabro más, pues apostaron todo por este grupo de trabajo y en lugar de dar alegrías dan corajes, según los aficionados auriazules.

No era sorpresa para nadie que Rafa Puente contaba con nula experiencia y resultados muy negativos, pues en toda su carrera como entrenador profesional solamente tiene 35 por ciento de victorias, lo que lo deja con un mal balance, pero que a pesar de eso, en los Pumas decidieron darle la oportunidad de explotar sus conocimientos, pero la confianza no era tan intacta desde un inicio, pues el joven timonel ha trabajado bajo presión, al saber que tenía un contrato de seis meses y si no daba los resultados esperados sería despedido y posiblemente viviría su última oportunidad como estratega de un equipo mexicano de Primera División.

aar