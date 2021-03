México solo suma dos derrotas ante Costa Rica en los últimos 20 años

La Selección Nacional de México enfrenta a su similar de Costa Rica en su segundo duelo correspondiente a la primera Fecha FIFA de 2021.

Los dirigidos por Gerardo Martino vienen de una derrota de 1-0 ante Gales y de la polémica de si hubo actos racistas en el partido, pero el Tata le quiere dar la vuelta a la página y enfocarse en Costa Rica, que si bien en estos momentos es para un duelo amistoso, en los próximos meses se volverán a ver las caras, pero ya con encuentros oficiales y correspondientes a las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El dato que favorece a los mexicanos es que en los últimos 20 años solamente han perdido en un par de ocasiones ante los ticos, según el portal especializado en estadísticas de futbol y en el valor de los futbolistas alrededor del orbe, Transfermarkt.

Las dos veces que México cayó contra Costa Rica fue en eliminatorias mundialistas, la más cercana el pasado 16 de octubre de 2012 por un marcador de 2-1 y la otra el 16 de junio de 2001 por la misma cifra, en el famoso “Aztecazo”.

La última ocasión en la que chocaron ticos y mexicanos fue en 2019 en los cuartos de final de la Copa Oro, los aztecas se sobrepusieron en la tanda de los penaltis con una pizarra de 6-5.

En conferencia de prensa, Gerardo Martino destacó las actuaciones que tiene Costa Rica en los recientes años y resaltó que es un nivel que les exigirá mucho, sobre todo por el hecho que se está convirtiendo en una potencia dentro de la Concacaf.

“Dejó fuera de un Mundial a Italia e Inglaterra, es de mucho respeto, de estar al tanto y de informar a nuestros jugadores de las virtudes individuales y colectivas. No descubro nada diciendo que Costa Rica es una de las potencias de Centroamérica, lo interpretamos de la misma manera”, comentó.

Se han enfrentado en un total de 50 ocasiones con saldo favorable para México, al sumar 28 victorias, 16 empates y seis derrotas. Gerardo Martino fue duramente criticado por la prensa mexicana al no colocar un delantero punta natural y el estratega argentino resaltó que cada gira tienen un objetivo y en ésta buscan otro tipo de formaciones.

“El 11, alterarlo o no, no garantiza el éxito. En realidad lo que nosotros tenemos es un plan respecto a cada una de las giras. Esta gira tenía un plan y lo que ha hecho el resultado del otro día es no alterar ese plan, el equipo que salga a jugar no tiene nada que ver con el resultado que obtuvimos contra Gales”.

Por otra parte, la lesión de Raúl Jiménez tiene marginada la posición de centro delantero en el Tricolor y, por lo mismo, el timonel necesita encontrar a alguien que lo sustituya mientras se recupera y en esta ocasión convocó a Henry Martín y Alan Pulido, pero ninguno tuvo actividad ante Gales el pasado sábado y al parecer tampoco verán acción contra Costa Rica.

“Habiendo terminado el entrenamiento hace una hora, no creo que podamos utilizar a ninguno de los dos futbolistas”, Martino también tuvo palabras para Chicharito Hernández, “tanto él como el resto son todos jugadores a tener en cuenta. Después hay un rendimiento, una lectura de la situación de cada uno y a partir de ahí hacemos la convocatoria. No hay ningún jugador que sea mexicano que por razones extrafutbolísticas no tenga posibilidades de venir”.

Al término del juego entre México y Gales, la Asociación Galesa de Futbol (FAW) denunció a través de redes sociales que sus jugadores recibieron insultos racistas tras el partido. En un comunicado que fue difundido en redes sociales, la FAW dio su postura en contra del racismo y mandó un mensaje en el que pide que se investiguen los hechos. Tras dichos actos, Gerardo Martino también dio su punto de vista.

“No me consta nada de lo que se pudo haber dicho (conducta discriminatoria). Creo que esto se soluciona profundizando la idea de juego, en la medida que los futbolistas entiendan que todas las distracciones que no tengan que ver con el juego nos alejan de la idea que tenemos del funcionamiento del equipo, lo iremos corrigiendo”, añadió El Tata.

Uno de los temas que más controversia dio fue el posible llamado de Carlos Vela a la Selección Sub 23 que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio, después de que el domingo vencieron a Canadá y lograron su pase, a lo que el extimonel del Barcelona mencionó que no sería congruente elegir a un refuerzo que se le niega al combinado mayor.

“Yo no soy el jefe de Jaime, soy un colega, no soy quien le da órdenes ni mucho menos. Lo que sí dije en el caso de Carlos, hace tiempo atrás, es que cuando uno está a disposición de selecciones está a disposición de todas, no de una sí y de otra no, me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección”, añadió.

El dato: La primera ocasión en la que ambas selecciones se vieron la cara fue el 2 de abril de 1935; México se impuso por 2-0 gracias a los goles de Tomás Lozano y Luis Pérez.

Jaime Lozano quiere título del Preolímpico

este martes la Selección Nacional de México Sub23 también entra en acción en el último partido del Preolímpico de la Concacaf en busca del título ante su similar de Honduras.

Después de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, tras derrotar a Canadá, el Tricolor desea cerrar con broche de oro su participación en el certamen regional y más por estar ante su gente en tierras aztecas.

El timonel del combinado juvenil, Jaime Lozano, habló de lo que se viene para su equipo y los posibles refuerzos que tienen en la mente, pero sin dar nombres aseguró que tiene tiempo para elegir a los mejores y llevarlos a Tokio.

“Vamos a valorar qué gente ha tenido más minutos, quiénes están en las mejores condiciones para mañana y con base en eso definir al equipo. Estamos conformados por 20 jugadores de mucha calidad y los 11 que salgan al campo de inicio harán una gran final”, resaltó.

Por su parte, Sebastián Córdova mencionó que participar en los Juegos Olímpicos representando a México sería una catapulta para emigrar a Europa, pero primero quiere ir paso a paso y ganarse un lugar en la convocatoria.