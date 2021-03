MÉXICO vs HONDURAS: Dónde y cuándo ver EN VIVO, Final del Preolímpico La Selección Mexicana Sub 23 ya consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; sin embargo, no están conformes y buscarán ganar el Preolímpico

Jugadores del Tricolor Sub 23 celebran el gol contra Estados Unidos en el cierre de la fase de grupos del Preolímpico de Concacaf. Foto: Especial