México vs Uzbekistán: Hora y en qué canal pasan EN VIVO el partido amistoso de Fecha FIFA

La Selección Mexicana enfrenta su segundo partido de la penúltima Fecha FIFA del año ante Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium. El cuadro que dirige Jaime Lozano buscará regresar a la senda del triunfo, luego de igualar en su último partido.

México y Uzbekistán jamás se habían enfrentado, por lo que será el primer partido que disputen y será de carácter amistoso. El cuadro de Asia Central y al Tricolor no vienen de los mejores resultados.

El conjunto del Jimmy Lozano empató 2-2 con Australia, por lo que querrán ir por la victoria ante Uzbekistán, que perdió por goleada 3-0 ante Estados Unidos, pero su última victoria fue ante Bolivia en marzo pasado.

¿Dónde ver el partido México vs Uzbekistán ?

El partido entre México y Uzbekistán comienza este martes 12 de septiembre a las 17:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de TUDN y Azteca Deportes.

Posibles alineaciones de México y Uzbekistán

México: Ochoa, Gallardo, Vázquez, Álvarez, Kevin Álvarez, Romo, Sánchez, Pineda, Huerta, Jiménez y Antuna.

Uzbekistán: Yusupov, Sayfiyev, Ashurmatov, Eshmuradov, Alquilov, Alijonov, Shukurov, Hambrobekov,Masharipov, O'runov, Shomurodov.

Lozano habla sobre las mejores que debe tener México

Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, habló en conferencia de prensa sobre lo que debe mejorar su equipo ante Uzbekistán, además de lo que no hicieron bien en el empate ante Australia.

“Algo importante sería que entendamos cómo desequilibrar esa línea de 5 primero, porque a lo mejor superar la primera línea de presión y es algo que no hicimos muy bien contra Australia, porque superábamos y no regresábamos, entonces nos tardamos en progresar y le dábamos opción al rival de poder reorganizarse, eso es algo que vamos a intentar hacer mucho mejor el día de mañana”, explicó Lozano.

En la misma línea, en técnico exjugador de los Pumas habló sobre las cualidades que le gustaría que la Selección Mexicana mantenga en el duelo en el Estadio Mercedes Benz, en Atlanta, Georgia.

“Me gustaría siempre ver que la selección lucha hasta el final como lo hizo, independientemente del marcador, sea a favor o sea adverso, seguir buscando primero entregarse y después ganar los partidos. Creo que esas cosas, principalmente para mañana, me gustaría seguir viendo”, apuntó.

Para esta Fecha FIFA Jaime Lozano tuvo la oportunidad de armar su primera convocatoria luego de ser designado como el director técnico de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá.

En la conferencia de prensa Jaime Lozano habló sobre los lideres del Tricolor, donde destacó la presencia de Héctor Herrera y de Guillermo Ochoa: "Memo está haciendo las cosas bien. Es como Herrera, no sólo en la cancha sino lo que hace en el grupo”.

“Como grandes referentes de la selección, me parece que Héctor Herrera ha asimilado ese liderazgo y ha disfrutado mucho esta concentración; lo que corresponde es dejar un legado, ayudar a los compañeros que en algún momento estarán en tu lugar, para mí eso tiene un valor muy grande”, puntualizó HH.

“Jordi fue aconsejado por Herrera, y ayer que le pregunté a Charly Rodríguez fue totalmente similar: le pregunté ¿Qué le dirías a Jordi antes de su primer partido?, ¿Qué tiene que saber?, ¿Qué te dijeron a ti cuando llegaste?, y el mismo nombre salió. Yo cuando llegué, Héctor Herrera y Andrés Guardado me dieron algunos consejos importantes que me sirvieron previo a los primeros partidos, entonces con Héctor es una constante por lo que escucho que sucede, quiere ayudar, hacer mejor a su selección y a veces es algo en lo que no nos fijamos, pero que suma y bastante al vestidor”.

