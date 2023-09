Selección Mexicana: Prensa colombiana reprueba la elección de Quiñones para jugar con el Tricolor

La elección de Julián Quiñones de unirse a las filas de la Selección Mexicana ha dejado a la prensa colombiana lamentándose en medio de las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial del 2026.

En un momento en que los cafeteros luchan por encontrar un delantero que pueda llenar el vacío dejado por la leyenda Radamel Falcao, la noticia de que Quiñones ha optado por México ha caído como un golpe duro para los críticos del balompié en Colombia.

"Colombia ha estado carente de un gran goleador, no hay reemplazo del gran Radamel Falcao. Los jugadores que están en Europa lamentablemente no están; (Duván) Zapata no responde, (Luis) Muriel de muchos altibajos, no se comportaron como los grandes goleadores. Se pierde la oportunidad de disfrutar a un gran goleador, se pierde un hombre gol y es bien difícil encontrar a goleadores", expresó Danilo Gómez de Múnera Radio.

👀 👀 👀 👀 👀 👀



¡Julián Quiñones ya porta el escudo de la Selección Mexicana! 🇲🇽



📹 vía IG / miseleccionmx pic.twitter.com/cfIAKF3Qal — Futbol Picante (@futpicante) September 5, 2023

El panorama actual del representativo colombiano ha estado plagado de problemas en el frente de ataque. Desde la retirada de Falcao García, los cafeteros han buscado incansablemente un goleador que pueda marcar la diferencia en el equipo.

A pesar de tener talentosos jugadores en otras posiciones, la falta de un delantero destacado ha llevado a Colombia a sufrir una sequía de goles y resultados no tan favorables.

"Sin Quiñones perdemos a un goleador, acá en Colombia sufrimos la falta de gol. No fuimos al Mundial de Qatar 2022 porque tuvimos 7 partidos consecutivos donde no pudimos marcar gol, algo increíble, siete fechas y eso nos sacó del Mundial. Yo realmente esperaba que Julián viniera a jugar por nuestro país", lamentó el 'Tigre' Morales con Récord.

Los críticos consideran que su elección es un golpe adicional para una Colombia que ya se encuentra en una situación difícil en las eliminatorias, pues la esperanza que representaba Quiñones se ha desvanecido.

Jimmy Lozano elogia a Julián Quiñones

El entrenador de la Selección Mexicana, Jimmy Lozano, se pronunció en una conferencia de prensa sobre la incorporación de Julián Quiñones al equipo nacional, destacando que el jugador es considerado mexicano y que puede ser un valioso activo para el Tricolor en futuros desafíos.

"Todos somos mexicanos. Somos o no somos. Julián es mexicano y tenemos que apoyarlo. Es un chavo muy dedicado y profesional; es lo que esperábamos de él. Si es mexicano y pueden sumar, hay que aprovecharlos", sentenció el 'Jimmy'.

En medio de las conversaciones sobre la elección de Quiñones, Lozano enfatizó que el jugador ha sido parte integral del grupo de la Selección Mexicana y que ha sido recibido con los brazos abiertos por sus compañeros de equipo.

El entrenador elogió la actitud de Quiñones en los entrenamientos y su disposición para adaptarse al estilo de juego del equipo. El timonel del Tricolor también destacó la versatilidad del jugador del América en diferentes posiciones en el campo.

"Un niño con juguete nuevo (Quiñones). Él está feliz con la invitación, el grupo lo tomó bastante bien. Lo fuimos poniendo en varias posiciones, como punta o media punta; tiene mucha versatilidad", resaltó el técnico del combinado azteca.

"Julián Quiñones está como un niño con juguete nuevo". 🤩



Así vio Jaime a Quiñones en los entrenamientos con la Selección Mexicana #AlGritoDelJimmy pic.twitter.com/O3BdihO1um — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 8, 2023

mmt