Chivas: Piojo Alvarado lo hace de nuevo y protagoniza viral video con motivo de su cumpleaños (VIDEO)

Cada vez es más común que los jugadores de futbol se involucren más en las redes sociales, como es el caso de Roberto "Piojo" Alvarado, extremo de las Chivas que ha compartido varios videos en sus diferentes plataformas que se han convertido en metrajes virales.

El último video del "Piojo" Alvarado es referente a su cumpleaños. El delantero del Club Deportivo Guadalajara compartió un video del tradicional pastelazo, pero con un giro bastante divertido.

En el video Roberto Alvarado sale con la cara embarrada de pastel, pero lejos de limpiarse se deja caer de nuevo sobre el alimento, pues hizo como su estuviera ahogando. En este festejo se ve a la pareja del jugador, en lo que parece una celebración familiar.

Mames amo demasiado al Piojo Alvarado jajajajjaa 🫶🏻 @Chivas pic.twitter.com/ke5Z7og6vy — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) September 8, 2023

El siete de septiembre fue el cumpleaños del exjugador del Necaxa, quien cumplió 25 años de edad y que pasó su celebración también en la concentración de la Selección Nacional de México, en donde también le tocó la mordida al pastel, pero al estilo de los jugadores.

El pastelazo de los futbolistas, además de la mordida, consta en aventarle bebidas y algunos otras cosas a los festejados. La cuenta del Tricolor compartió fotos en donde Alexis Vega, Uriel Antuna, Guillermo Ochoa y Edson Álvarez participan en el festejo.

Dentro de la plantilla de las Chivas también se le realizo esta práctica al "Piojo" Alvarado, en donde de nuevo Alexis Vega estuvo como artífice principal del pastelazo. En el video que circula las redes sociales se ve al delantero quitarse su playera, pues terminó todo embarrado.

Roberto Alvarado concentrado en una nueva etapa en el Tri

Roberto Alvarado se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para los partidos de la Fecha FIFA, en lo que será la segunda etapa del Tricolor al mando de Jaime Lozano, quien tiene una gran misión dentro del grupo para que la disciplina entre los jugadores sea una elemento primordial.

Por ese motivo, el 'Jimmy' puso como ejemplo lo ocurrido con el delantero tapatío Javier 'Chicharito' Hernández, a quien una falta al reglamento (de la cual no se han revelado detalles) le costó su lugar en el Tricolor, por lo que lanzó una advertencia para dejar en claro que no tolerará faltas en el grupo.

"Si a gente del pasado, como Javier Hernández, que es goleador histórico de la Selección, una indisciplina, que no me incumbe, sufrió las consecuencias que sufrió, porque nuestros actos tienen consecuencias y eso le puede pasar a cualquiera", aseguró Lozano Espín a Mediotiempo.

"Es importante (la disciplina) y lo debemos tener claro todos. No soy un militar. Me gusta liderar desde el ejemplo y tener las reglas bien claras desde el primer momento, para que después no salgan con que no sabía o no me dijeron", ahondó.

