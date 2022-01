Michel Leaño, el peor entrenador de Chivas en era Amaury Vergara

Solamente van dos partidos del Clausura 2022 y en Chivas el camino no luce favorable, pues a pesar de que suman un triunfo y una derrota, los números que arroja su actual entrenador, Marcelo Michel Leaño, dejan mucho qué desear, ya que a lo largo de su paso por el Rebaño no ha podido obtener dos victorias de manera consecutiva.

En la era de Amaury Vergara como dueño de Chivas es el entrenador con el peor promedio de efectividad en 12 partidos, pues tiene el 58 por ciento, sumando cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas; los otros dos entrenadores que han estado bajo el mando de Amaury Vergara han sido Víctor Manuel Vucetich y Luis Fernando Tena, pero estos dos entrenadores tuvieron un mejor inicio que Leaño.

Vucetich obtuvo 75 por ciento de efectividad y Tena el 83%, ambos con la misma cantidad de partidos que el actual timonel del Guadalajara.

. Gráfico: La Razón de México

Chivas inició el Clausura 2022 con una goleada sobre Mazatlán y dicho marcador ilusionó a la afición y directiva, pero para la Fecha 2, Pachuca hizo ver de nueva cuenta las dolencias del Rebaño y el nombre de Michel Leaño volvió a aparecer en la cuerda floja, pues los rojiblancos necesitan regresar a los grandes planos de manera inmediata.

Aunque todo es un rumor, por el momento, al parecer la directiva del Rebaño comandada por Ricardo Peláez ya comenzó a sondear a otros entrenadores, pues si Leaño no rinde las cuentas esperadas, sus días están contados en el banquillo rojiblanco a pesar de ser amigo del dueño y el nombre que suena más fuerte hasta el momento es Nicolás Larcamón.

El actual entrenador del Puebla ha sorprendido a todos en la Liga MX, pues a pesar de su juventud ha mostrado que La Franja le puede competir a cualquiera con un plantel modesto y que semestre tras semestre le quitan jugadores.

En Puebla en dos jornadas ya empató con el América y derrotó a los Tigres, en el Universitario, y en el torneo pasado eliminó al Rebaño en el repechaje desde los 11 pasos, por lo que Peláez desea los servicios del argentino.

El próximo fin de semana las Chivas reciben al Querétaro en el Estadio Akron y será un duelo de vital importancia para el futuro de Michel Leaño y sobre todo para las pretensiones del Rebaño, pues a pesar de que apenas inició el torneo, los puntos no se le pueden ir contra equipos de media tabla para abajo si desean pelear por un puesto directo en la Liguilla o por lo menos en el repechaje.

. Gráfico: La Razón de México

Al término del duelo contra el Pachuca, Leaño reconoció que su equipo no jugó bien y aseguró estar apenado con la afición que está ilusionada de que su equipo vuelva a los primeros planos de balompié nacional.

“Estoy muy apenado con la afición, sobre todo por el primer tiempo que brindamos, muy alejados de lo que pretendemos que sea el equipo y lo que fue en el último partido, durante la pretemporada y en el cierre del torneo pasado. Fuimos presas de nuestros errores, pero sobre todo lo que no puede pasar en el Guadalajara es que si nos equivocamos, entremos en dudas. Debemos ser un equipo con confianza para revertir la situación. El segundo tiempo mejoramos un poco, pero no fue suficiente. Evidentemente, si queremos aspirar a cosas importantes debemos ser constantes”, dijo el estratega.

Uno de los temas que en las últimas horas ha sonado repetidamente es que el Guadalajara no se ha podido reforzar, pues solamente lo hizo con Roberto Alvarado, quien aún no puede tener minutos con el primer equipo, ya que le dio coronavirus y no disputó el partido de la Jornada 1 y para la Fecha 2, Marcelo Michel Leaño decidió no tomarlo en cuenta para que se siguiera recuperando.

El mercado está muy cerca de llegar a su final, pero aún hay opciones para que Chivas pueda armar un mejor plantel de cara a lo que resta del Clausura 2022 y una de las opciones al ataque es el regreso de José Juan Macías, quien ya no entra en planes del Getafe y la directiva ya se lo hizo saber.

Si el goleador no se queda en Getafe, podría regresar a Chivas, pues la carta sigue perteneciendo a los rojiblancos, pero la idea del futbolista es mantenerse en Europa y buscar opciones en Portugal, Alemania u Holanda.

Otra opción de Chivas para reforzarse es Eugenio Pizzuto, el mediocampista no jugará más con el Lille de Francia, institución que en común acuerdo con el jugador puso fin a su contrato, pues el mexicano nunca tuvo oportunidad de mostrarse a pesar de que estuvo dos años en la Ligue.

Algunos medios internacionales resaltaron que Pizzuto no quiere volver a la Liga MX y tiene opciones de ir a Portugal o España, pero aún no decide su nuevo destino, aunque llegaría libre al Rebaño y podría ver las ofertas que le ofrecen.

Por último, Julián Araujo, defensor del LA Galaxy de la MLS, declaró que no le interesar ir a Chivas y que su deseo es hacer un buen papel en la liga de Estados Unidos y así lo volteen a ver equipos europeos, sumado a que sueña con ir al Mundial de Qatar 2022 representando a México.