MLB: Julio Urías sin futuro, manager de Los Ángeles Dodgers revela lo sucedido con el mexicano

En una declaración sorprendente, Dave Roberts, el manager de los Los Angeles Dodgers, reveló que el lanzador mexicano Julio Urías no volverá a vestir la icónica playera de los Dodgers en lo que resta de la temporada 2023 de las Grandes Ligas. La noticia fue compartida por Roberts en una entrevista para el podcast "The Show".

"Obviamente no lanzará para nosotros este año y en cuanto a lo que depara el futuro, no tengo idea. Me entristece que sea un puñetazo para todos y es una de esas cosas que tienes que sentir por toda la situación", dijo Roberts durante la entrevista.

⚾️ Mientras que Austin Barnes y Will Smith ocupan el lugar que tenía Julio Urías en el mural que conmemora la WS2020 en Dodger Stadium, el Culichi enfrentará este día la audiencia ante un juez por violencia doméstica. El artista Jonas Never modifica su propia obra 🎨 pic.twitter.com/y1xQiXEOST — Gaby Fernandez dLara (@gabyfernandezdl) September 27, 2023

La decisión de apartar a Julio Urías del equipo se debe a una licencia administrativa indefinida que le fue impuesta luego de un incidente ocurrido el 3 de septiembre, en el cual el lanzador fue arrestado bajo sospecha por violencia física hacia su pareja Daisy Pérez. La situación legal de Urías arroja incertidumbre sobre su futuro en el equipo y en su carrera en general.

El mexicano ha sido una pieza fundamental en el éxito de los Dodgers en temporadas pasadas y había destacado como uno de los lanzadores más prometedores de las Grandes Ligas. Su ausencia sin duda representará un desafío para el equipo en la recta final de la temporada.

Este no es el primer incidente de esta magnitud en la carrera de Julio Urías, pues en 2019, el pitcher fue suspendido por 20 juegos y multado con 20 mil dólares después de agredir a una mujer en un centro comercial.

Julio Urías luce un futuro complicado

Julio Urías se encuentra en una situación complicada y de incertidumbre en su carrera profesional tras ser acusado de violencia doméstica. Tanto en las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) como en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), su futuro se encuentra en un limbo, aunque algunas puertas podrían abrirse más adelante.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ha manifestado que, por el momento, no tiene cabida para Julio Urías debido a las acusaciones en su contra. Sin embargo, el presidente de la LMP, Carlos Manrique, ha expresado que, en el futuro, podrían considerar su incorporación si se resuelve favorablemente su situación.

Además, existe una posibilidad en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), donde los Tomateros de Culiacán, el equipo de la ciudad natal de Urías en México, podrían considerar su incorporación si está disponible para jugar, sin embargo, cualquier decisión se tomará después de una evaluación interna y considerando las circunstancias específicas de su caso.

"Esperamos que (Julio Urías) pueda resolver pronto la situación en la que está y le deseamos suerte. Nosotros como liga condenamos cualquier situación de violencia doméstica y ojalá que las autoridades en Estados Unidos hagan un buen trabajo y lo resuelvan", afirmó Manrique, presidente de la LMP.

Muy lamentable el caso Julio Urías, pero todos merecen una segunda oportunidad y el beisbol mexicano de invierno analizaría su posible regreso al superar su proceso legal : presidente de la LMP, Carlos Manriquez🇲🇽⚾️. pic.twitter.com/HJ0VWc3wRN — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) September 13, 2023

mmt