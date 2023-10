David Faitelson no hacía los reportajes de color; excompañero revela toda la verdad

La llegada de David Faitelson a Televisa después de 16 años en ESPN sigue dando de qué hablar entre algunos de sus excompañeros. Ahora fue Odin Ciani quien echó de cabeza al experimentado periodista.

Luego de que compartió un video en el que se mencionaron los constantes fracasos de Televisa al tratar de imitar el trabajo de Jose Ramón Fernández, algunos usuarios en X le preguntaron a Odin si el color era suyo, a lo que respondió que él se encargaba de realizar las entrevistas y la edición, entre otras cosas, pero que el crédito siempre se lo llevó Fatelson.

Foto: X de Odin Ciani

"Era de Faitelson, yo lo hacía, lo producía, hacia la historia de los protagonistas, las entrevistas, dirigía la cámara, la edición y él ponía su voz, pero siempre se llamó el Color de Faitelson", fue una de las respuestas de Ciani.

La respuesta de Odin Ciani fue respondida por José Ramón Fernández con el comentario "Qué buenos tiempos, se disfrutaba cada sección del programa", mismo que llevó a otra respuesta de Ciani.

"Así es, José Ramón Fernández. El color, gran reportaje periodístico, con pasión. Fueron muchos años, muchos reportajes, muchas historias, el protagonista era el aficionado, siempre con un jugador o directivo, siempre con la voz de Faitelson y la producción y realización de un servidor", comentó el integrante de ESPN, dejando en claro las cosas.

Odin Ciani habría lanzado indirectas a David Faitelson

A lo largo de la semana, Odin Ciani ha publicado varios comentarios en X que irían dirigidos a David Faitelson, aunque en ninguno de ellos ha hecho mención del nuevo integrante de Televisa.

"Todo cae por su propio peso, y es que el tiempo pone las cosas en su lugar. No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Nunca digas de esa agua no beberé por qué más rápido cae un hablador que una veleta! Y todo por un plato de lentejas! Exito! Bon voyage!", escribió Ciani el sábado pasado, dos días antes de que Faitelson anunciara su salida de ESPN para marcharse al lugar en el que aseguró que nunca trabajaría.

Foto: X de Odin Ciani

Pero esa no fue la única indirecta que habría sido dirigida para Faitelson, pues en otra de ellas le dijo a Joserra "Por qué somos los que estamos y estaremos los que somos".

La molestia de Ciani contra David habría llegado a su imagen de perfil en X, donde se lee la frase: La vida me mostró que no puedes controlar la lealtad de alguien, las personas son lo que ellas quieren ser, no importa lo que tú seas para ellas".

EVG