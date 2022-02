MONTERREY: Afición arremete contra Rodolfo Pizarro y lo encara en su camioneta (VIDEO)

Tras el fracaso de Monterrey en el Mundial de Clubes la afición se ha metido mucho con los jugadores y el cuerpo técnico, pero hoy se salió de control la situación, pues un grupo de seguidores del equipo encaró a Rodolfo Pizarro.

Cuando terminó el entrenamiento de Rayados, los jugadores abandonaban las instalaciones de club y un grupo de fanáticos detuvo a Pizarro para reclamarle por su nivel de juego.

"Hermano, que bueno que te paraste, la gente quiere hablar contigo. Te fuiste y no se hizo nada de lo que tú esperabas y el club te está brindando una segunda oportunidad, solo han sido bailes", comentó una de las personas que encaró a Rodolfo Pizarro.

El mediocampista ex del Inter de Miami de la MLS escuchó las palabras del aficionado Rayado, pero no se quedó callado y contestó a las aseveraciones que hicieron sobre su compromiso con la escuadra.

"No vengas a decir que nada más vengo a bailar, yo regresé porque quería estar, si no, no hubiera regresado ¿me vas a juzgar por tres partidos? Saliendo contra Cruz Azul era el mejor, según la afición", respondió el canterano del Pachuca.

Aficionados de Monterrey encaran a Gallardo y Meza

Rodolfo Pizarro no fue el único que tuvo que lidiar con los aficionados de Monterrey; Jesús Gallardo y Maxi Meza también se detuvieron para dar la cara por el mal momento del equipo.

Meza fue de los primeros en responder a las consignas de los seguidores de La Pandilla: "está bien la exigencia, pero hay un límite", indicó el delantero argentino.

Por su parte, el surgido de la cantera de los Pumas sólo se limitó a escuchar las palabras de las personas que se reunieron en las instalaciones de Monterrey.

