Mundial de Deportes Acuáticos | ¿Cuándo y a qué hora participan los mexicanos en la finales en Doha?

En el Mundial de Deportes Acuáticos la competencia de clavados será crucial para los atletas que buscan asegurar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Doce clavadistas y cuatro equipos obtendrán codiciadas cuotas olímpicas.

Con participación mexicana, Osmar Olvera enfrentará la competencia en el trampolín 3m Individual, con la Semifinal programada a la 1:00 am y de avanzar a la final, a las 9:30 am. En clavados sincronizados 3m femenil, Arantxa Chávez y Paola Pineda buscarán su pase a los Juegos Olímpicos en la final a las 4:00 am, compitiendo por una cuota olímpica clasificatoria, como China, Gran Bretaña e Italia quienes ya tienen su plaza asegurada.

La jornada también incluirá la participación de Joel Benavides en la categoría Solo Libre Varonil de Natación Artística, con la final programada para las 11:00 am. Además, en Natación de Aguas Abiertas, Karla de la Rosa y Martha Sandoval competirán en la final de 5km Femenil a la 1:30 am, mientras que Santiago Gutiérrez y Paulo Strehlke buscarán el triunfo en la categoría varonil a las 4:00 am.

Claro Sports transmitirá el Mundial de Doha 2024 en México, brindando a los aficionados la oportunidad de seguir de cerca las emocionantes competiciones en camino a los Juegos Olímpicos.

Karla de la Rosa, Martha Sandoval, Santiago Gutiérrez y Paulo Strehlke por la final de Natación de Aguas Abiertas en Doha, Qatar Foto: Comité Olímpico Mexicano / X

