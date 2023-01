Naomi Osaka anuncia embarazo

Associated Press

Naomi Osaka está embarazada y tiene intención de regresar a competir en 2024.

La exnúmero uno del mundo publicó en redes sociales lo que consideró “una pequeña actualización de vida en 2023”, junto a una fotografía de un ultrasonido.

Osaka, de 25 años, ha estado saliendo desde hace años con el rapero Cordae.

“Hay mucho que espero con ansias en el futuro, algo que espero con ansias es ver a mi hijo en alguno de mis partidos y que le diga a alguien, ‘ésa es mi mamá’”, escribió Osaka.

Osaka no ha disputado tenis competitivo desde septiembre y se dio de baja del Abierto de Australia, que comienza el domingo. Ha ganado dos veces el torneo, así como el Abierto de Estados Unidos.

En años recientes se ha tomado descansos por salud mental y no jugó después del Pan Pacific Open en Tokio, poco después de que quedó eliminada en la primera ronda del US Open. Osaka dijo que los meses fuera han hecho que “renueve el amor y la apreciación por el juego al que le he dedicado mi vida”.

La campeona del Abierto de Australia 2022, Ash Barty anunció la semana pasada que estaba embarazada. Se retiró el año pasado como la número uno del mundo.

Pero Osaka indicó que regresará a jugar y tiene intención de disputar el torneo de Melbourne el próximo año para iniciar la temporada de Grand Slams.

“En 2023 será un año lleno de lecciones para mí y espero verlos al inicio del próximo porque estaré en Australia 2024”, escribió Osaka. “Los amo hasta el infinito”.

Osaka terminó el mensaje diciendo que no sabe si hay un paso completamente correcto en la vida, pero “que si avanzas con buenas intenciones, encontrarás tu camino eventualmente”.