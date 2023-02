Necaxa vs Querétaro: Hora, dónde y cuándo ver EN VIVO, Jornada 9 Clausura 2023

Necaxa abre las puertas del Estadio Victoria para recibir al Querétaro, en partido que marca el inicio de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El compromiso se realiza este vienes.

Con paso irregular en el torneo llegan los Rayos a este cotejo. De la mano de Andrés Lillini el conjunto hidrocálido tiene dos victorias, un empate y cinco derrotas, por lo que necesita mejores resultados para pelear por un lugar en el repechaje.

Del otro lado, Querétaro llega como uno de los equipos del Clausura 2023 que no sabe lo que es ganar. Los Gallos Blancos tienen cuatro puntos gracias al mismo número de cotejos disputados en el año.

¿En qué canal pasan en vivo el Necaxa vs Querétaro?

El Necaxa vs Querétaro, Jornada 9 del Clausura 2023 de la Liga MX, comienza a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 24 de febrero. Las acciones las podrás por la señal de VIX +.

¿Qué prometió el 'Tuca' como DT de La Máquina?

En su presentación como nuevo director técnico de Cruz Azul, Ricardo 'Tuca' Ferretti fue muy mesurado, pues aseguró que irá partido a partido, evitando hablar de trofeos.

"Aquí lo importante son los jugadores, nosotros somos piezas y vamos a buscar darles las mejores armas posibles. No me ocupan los años (que pueda estar), me ocupa el hoy y mañana hacerlo aún mejor, a través de trabajo y así las cosas se logran. No me pongo un plan, sólo pensar en ganar el próximo partido y la consecuencia de eso es a ver a dónde llegamos", comentó Ferretti en conferencia de prensa.

El 'Tuca', quien le ganó la partida a Hugo Sánchez y Antonio Mohamed para tomar las riendas de Cruz Azul, manifestó el honor que le genera estar al frente de un club tan importante y aseguró que no importan sus logros anteriores con otros equipos, pues vive del presente.

aar