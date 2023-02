Necaxa vs Tijuana: Hora, cuándo y dónde ver EN VIVO, Jornada 5 Clausura 2023

La Jornada 5 del Clausura 2023 de la Liga MX sigue con el partido entre Necaxa y Tijuana, que chocan en el Estadio Victoria. El compromiso es este viernes 3 de febrero.

Los locales Rayos llegan con solo tres puntos, producto de una victoria y tres empates. No ha sido el mejor comienzo para Andrés Lillini al mando de los de Aguascalientes, tras su paso por los Pumas de la UNAM.

¡Hoy más que nunca se apoya al Perro de mi vida! 🐕❤️‍🔥



¡Hoy es día de partido! ¡Vamos x los 3 puntos! #TijuanaRojinegra 🔴⚫️

Por su parte, los Xolos de Tijuana llegan con la misma cantidad de puntos, pero producto de tres empates y una derrota. La Jauría no conoce la victoria en lo que va del semestre y llegan tras igualan precisamente ante los felinos del Pedregal.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Necaxa vs Xolos?



El partido Necaxa vs Tijuana comienza a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y podrás seguir las acciones por la señal de VIX +, de acuerdo con la página oficial de la Liga MX.

'Chicharito' Hernández ya tiene definido su futuro

Uno de los grandes deseos de los aficionados de Chivas es ver de regreso en el equipo al delantero tapatío Javier 'Chicharito' Hernández, quien salió de las filas de la institución en el 2010.

En este 2023, el goleador histórico de la Selección Mexicana jugará su tercera temporada en la MLS con el LA Galaxy, equipo con el su contrato vence este año, lo cual facilitaría su regreso a la Liga MX. Sin embargo, el atacante reveló que sus intenciones son seguir con el club de California.

"Yo tengo nada más este año de contrato, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno", confesó el 'Chicharito' Hernández en TikTok.

