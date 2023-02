Chivas: "Chicharito" Hernández ya tiene definido su futuro y esto le interesa a los aficionados del Rebaño (VIDEO)

Uno de los grandes deseos de los aficionados de Chivas es ver de regreso en el equipo al delantero tapatío Javier "Chicharito" Hernández, quien salió de las filas de la institución en el 2010.

En este 2023, el goleador histórico de la Selección Mexicana jugará su tercera temporada en la MLS con el LA Galaxy, equipo con el su contrato vence este año, lo cual facilitaría su regreso a la Liga MX. Sin embargo, el atacante reveló que sus intenciones son seguir con el club de California.

"Yo tengo nada más este año de contrato, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno", confesó el "Chicharito" Hernández en TikTok.

"Chicharito" Hernández debutó como profesional con Chivas el 10 de septiembre del 2006 en el triunfo por 4-0 sobre el Necaxa, cotejo en el que anotó un tanto.

Desde su llegada al balompié de Estados Unidos, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, acumula 38 goles en 71 compromisos con el LA Galaxy.

"Chicharito" Hernández recuerda su gol con la cara

En agosto próximo se cumplen 13 años de la llegada del delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández al Manchester United, su primer equipo en Europa, debutando con un inverosímil gol con la cara ante el Chelsea.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch, un aficionado cuestionó al “Chicharito” Hernández respecto a dicha anotación, a lo que respondió de manera irónica.

“A ver, ¿has visto un gol así a alguien más?. No verdad, no es fácil hacer ese tipo de golazos, jajaja”, respondió el actual goleador del LA Galaxy en medio de carcajadas.

