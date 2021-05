NFL: Conoce las fechas de los juegos más destacados de la Temporada 2021

La NFL dio a conocer este miércoles el calendario completo de la Temporada 2021, en la que los Tampa Bay Buccaneers comenzarán la defensa de su título el próximo 9 de septiembre, cuando midan fuerzas ante Dallas Cowboys en el juego inaugural a celebrarse en el Raymond James Stadium.

La actividad de la Semana 1 de la NFL continuará tres días más tarde con 13 partidos más, destacando entre ellos Seahawks-Colts, Browns-Chiefs y Packers-Saints, mientras que el primer Monday Night Football, programado para el 13 de septiembre, será entre Ravens y Raiders.

Foto: Captura de Twitter

Partidos de la Semana 1

Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccanners (9 de septiembre)

Philadelphia Eagles vs. Atlanta Falcons (12 de septiembre)

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills (12 de septiembre)

New York Jets vs. Carolina Panthers (12 de septiembre)

Arizona Cardinals vs. Houston Texans (12 de septiembre)

Los Angeles Chargers vs. Washington Football Team (12 de septiembre)

Seattle Seahawks vs. Indianapolis Colts (12 de septiembre)

Minnesota Vikings vs. Cincinnati Bengals (12 de septiembre)

San Francisco 49ers vs. Detrit Lions (12 de septiembre)

Cleveland Browns vs. Kansas City Chiefs (12 de septiembre)

Miami Dolphins vs. New England Patriots (12 de septiembre)

Denver Broncos vs. New York Giants (12 de septiembre)

Green Bay Packers vs. New Orleans Saints (12 de septiembre)

Chicago Bears vs. Los Angeles Rams (12 de septiembre)

​Baltimore Ravens vs. Las Vegas Raiders (13 de septiembre)

La NFL también informó cuáles serán los encuentros que se realizarán fuera de Estados Unidos, en los que por segundo año consecutivo destaca que la liga no vendrá a México.

El 10 de octubre, Falcons será local ante Jets, mientras que el 17 del mismo mes Jaguars fungirá como anfitrión contra Dolphins. Dichos cotejos tendrán como sede el estadio del Tottenham en Londres, Inglaterra.

¿Cuáles serán los juegos en el Día de Acción de Gracias?

La NFL también reveló cuáles serán los cotejos que se llevarán a cabo en el tradicional Día de Acción de Gracias, que será el próximo 25 de noviembre.

Los cotejos para ese día serán Lions vs Bears, Cowboys vs Raiders y Saints vs Bills.

