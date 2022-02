NFL: Inés Sainz asegura que Bill Belichick es misógino y racista; "no puede con México"

Inés Sainz, reportera de TV Azteca, aseguró no le gusta coincidir con el entrenador en jefe de los New England Patriots, Bill Belichick, pues es misógino y racista.

En entrevista en el programa Pinky Promess, Inés Sainz reveló que su relación con el head coach de los Pats no es la mejor, ya que el estadounidense siempre la trata mal.

"Yo y Belichick no nos llevamos nada. Belichick es el coach de los Patriotas, pero es que es un misógino; he ido varias veces allá y para él, lo que es México y lo que son las mujeres, no puede con eso, entonces siempre es el desprecio, me trata mal", aseguró la periodista.

Inés Sainz recordó el incidente en el Super Bowl LI

Además, Inés Sainz revivió el encuentro con Bill Belichick en el Super Bowl LI, cuando pidió a su camarógrafo no ir con el entrenador, pero este no hizo caso de su indicación.

"Le dije a mi camarógrafo, ni de chiste voy con Belichick. Por azares de la vida, termina el juego, corremos, viene de frente Belichick y yo le digo a mi camarógrafo 'no', pero no me hace caso y se va con él. Entonces me jala, yo me estoy volteando y Belichick me avienta, pero me avienta con los brazos", contó Inés Sainz.

La periodista aseguró que no la pasó bien en ese momento, pero en México hicieron memes y volvieron viral el instante del empujón del coach de los Patriotas a la reportera.

aar