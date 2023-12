NFL: Joe Flacco, de estar sin equipo a llevar a los Browns a playoffs por tercera vez desde 1999

Al inicio de la temporada nadie esperaba ver a Joe Flacco de regreso en la NFL y menos que fuera el responsable de llevar a los Cleveland Browns a los playoffs por tercera ocasión desde 1999.

Desde ante de que inicia la temporada de la mejor liga del mundo, el veterano mariscal de campo estuvo lanzando con su hermano Nueva Jersey para mantenerse en forma, con las esperanzas de que una franquicia se interesara en sus servicios.

Los Browns estaban en una situación complicada tras la noticia de la pérdida del mariscal de campo Deshaun Watson, que se juntó con la lesión del running back Nick Chubb, quien tuvo que ser sometido a una operación.

Joe Flacco (15), quarterback de los Browns, se alista para lanzar un pase en la primera mitad del juego de la NFL en contra de los Bears Foto: AP

En este panorama fue que el 20 de noviembre el equipo de Cleveland firmó a Joe Flacco, quien el año pasado fue tercer QB de los New York Jets, detrás de Zach Wilson y Mike White, escuadra que sin duda el día de hoy quisiera contar con el veterano jugador.

El ganador del premio al Jugador Más Valioso en un Super Bowl comandó el resurgir de los Browns, que tienen una foja de 11 compromisos ganados y cinco descalabros, que los tiene como quinto mejor equipo de la Conferencia Americana y como segundo de la División Norte, tan solo debajo de los Ravens, exequipo de Flacco.

Fue el jueves pasado cuando el mariscal de campo de 38 años de edad consiguió una victoria ante los Jets por 37-20, con o que los Browns sellaron su lugar en los playoffs. Tan solo cinco partidos han bastado para que el jugador demuestre su valía.

Joe Flacco tiene al momento 1.616 yardas lanzadas y 13 touchdowns en cinco duelos como titular (ambas marcas líderes de la liga en ese tramo). En el cierre de la campaña regular los aficionados en Cleveland sueñan en cosas grandes y hasta piden el MVP para su quarterback.

“Soy muy afortunado de poder estar en este equipo. No me imaginé estar aquí, en especial en esta gran ciudad. Tú lo pudiste sentir, ese ambiente, no me podía negar”, comentó Flacco luego de juego del jueves.

El mérito de Flacco se debe a que los Browns no permitieron que las lesiones los detuvieran. A las lesiones de Deshaun Watson y Nick Chubb se le tiene que agregar la rotura de rodilla de Jack Conklin, además de los tackles titulares Jedrick Wills Jr. y Dawand Jones.

El quarterback de los Cleveland Browns Joe Flacco parado con su equipo durante el himno nacional en el encuentro ante los Denver Broncos en la NFL Foto: AP

Coach Kevin Stefanski hace historia con los Browns

El mismo día que Joe Flacco regresó a los Browns a la postemporada, el entrenador en jefe Kevin Stefanski hizo historia en la NFL, pues se convirtió en el segundo coach en la trayectoria de la franquicia en conseguir varias temporadas con 11 o más victorias, junto a la leyenda Paul Brown.

Tras la conquista ante los Jets el entrenador en jefe de Cleveland destacó el trabajo de su mariscal de campo y dejó en segundo plano su éxito personal, que es un gran aliciente para los Browns, que tienen marca de 11-5.

“Es una gran historia. La verdad estoy muy contento por Joe, que tenga éxito, que se siente nuevamente parte de un equipo. Es maravilloso”, comentó Stefanski.

