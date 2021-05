NFL no vendría a México por segundo año en fila, de acuerdo a reportes

Parece que por segundo año consecutivo la NFL no vendrá a México, pues de acuerdo a información de The Athletic la liga no quiere que sus equipos vengan a territorio nacional debido a la situación que se vive por la pandemia de COVID-19.

"Se necesita mirar los índices de coronavirus en los países a los que la NFL suele viajar anualmente, con eso es suficiente para saber que vamos a Londres", le dijo alguien de la NFL al citado medio.

Es así que, a falta de que se haga oficial, Jacksonville Jaguars y Atlanta Falcons tendrán cada uno un partido como locales en el estadio del Tottenham.

"Estamos planeando tener juegos internacionales en 2021. Obviamente tenemos que estar en contacto cercano con nuestros socios en el Reino Unido y México y estar seguros de que lo vamos a poder hacer de manera segura", comentó hace algunos meses Roger Goodell, comisionado de la NFL.

Esta información sale un día antes de que la NFL revele el calendario de la temporada de este año, la cual está programada para ponerse en marcha el próximo 9 de septiembre.

¿Cuál fue el último juego de NFL en México?

La ocasión más reciente que México acogió un cotejo oficial de la NFL fue el 18 de noviembre de 2019, cuando los Chiefs vencieron 24-17 a los Chargers en el Estadio Azteca.

