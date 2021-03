"Para qué ser 'normal' si puedes ser extraordinario"

Haber conseguido el primer pase para México en remo en la historia de unos Juegos Paralímpicos es el último gran logro de Michel Muñoz, quien ya está enfocado en tener un gran papel en Tokio.

El mexiquense selló su boleto a la justa internacional el pasado 5 de marzo tras obtener la plata en el Preolímpico celebrado en Brasil y en exclusiva con La Razón reconoció sentirse muy orgulloso por poder asistir al evento programado para celebrarse del 24 de agosto al 5 de septiembre.

Cuando me fui al Preolímpico iba mentalizado muy fuerte, sabía que iba a conseguir mi pase. Fue un logro también de mi entrenadora, familia, el equipo médico, mis amigos y gente que me ha apoyado moral y económicamente

Si hay una expresión con la que se motiva Michel es "Para qué ser 'normal' si podemos ser extraordinarios", la cual lo acompaña en todo momento.

“La frase que me ha distinguido desde hace algunos años es ‘Para que ser 'normal' si podemos ser extraordinarios’. Siempre se me viene a la mente agradecerle a Dios todos los días y pedirle las herramientas necesarias. Si lo quieres, lo consigues, simplemente hay que tener bien presente lo que queremos, hacia donde vamos y trabajar para ello es como lo vamos a conseguir”, remarcó Muñoz Malagón en entrevista con La Razón.

. Gráfico: La Razón de México

Muñoz, de 34 años de edad, siente mucha satisfacción por su pase a Tokio 2020, pero no se queda con eso, pues su mente está enfocada desde ya en prepararse lo mejor posible para la competencia que se realizará en la capital de Japón, en la que su meta es conquistar subirse al podio y conquistar la medalla de oro.

“Saber que estoy poniendo en alto el nombre de México con esta plaza histórica me llena de muchísimo orgullo, dejar este legado para mi familia, mis hijas, las generaciones que vengan. La primera situación que viene a mi cabeza es prepararme fuerte, llegar a Tokio fuerte física y emocionalmente para poder conseguir estar dentro de la Final A y ahí poder luchar por un podio; me enfocaré desde ahora en traer un oro”, aseveró el atleta.

Siempre se me viene a la mente agradecerle a Dios

todos los días y pedirle las herramientas necesarias.

Si lo quieres, lo consigues, simplemente hay que tener bien

presente lo que queremos

Michel nació con una malformación congénita al no desarrollarse sus piernas (motivo por el que usa una patineta para desplazarse), pero eso nunca fue impedimento para que desde chico hiciera deporte, situación para la cual fue vital el apoyo e impulso de sus familiares.

“Mi pasión por el deporte empezó desde muy chico, yo tengo malformación congénita, no se desarrollaron mis piernas, así nací, pero mi desplazamiento siempre fue con las manos y me adapté muy rápido a mi medio ambiente. No fue complicado para mí practicar algún deporte, practiqué futbol, voleibol, basquetbol, futbol americano, beisbol y la mayoría fueron con personas convencionales”, señaló el remero originario de Naucalpan.

Muñoz comenzó su carrera como atleta haciendo powerlifting (levantamiento de pesas), donde fue campeón nacional de la categoría de 59 kg. Su llegada al remo se dio a principios de 2018 luego de que su coach Ángel Quintero le sugirió meterse a una disciplina que se acoplara su físico.

PRINCIPALES LOGROS

Campeón nacional de powerlifting en la categoría de 59 kg en 2018

Primer lugar en la final D en la prueba de PR1 M1x en el Campeonato Mundial de Remo 2019

Plata en la Regata Continental de Clasificación de Río de Janeiro, Brasil, en la categoría PR1 M1x

“Mi coach Ángel Quintero me metió la idea de buscar una disciplina que más se adaptara a mi estructura física. Conocí a un amigo que está dentro de la posición de tránsito en la Ciudad de México (Pablo Ramírez Lemus). Él corría, hacía pistas, y después se cambió a remo y me decía que estaba increíble, entonces voy y hago mi prueba con mi ahora entrenadora Alejandra Menzi y ella me vio el potencial y me preguntó si quería quedarme, le dije que sí porque me motivó con sus palabras”, comentó el remador, quien también indicó que quería practicar natación, pero “no me sentía autosuficiente para poder desempeñarme bien”.

Una de las mayores motivaciones de Muñoz Malagón es su abuela paterna, a quien le hizo la promesa de que algún día lo vería en unos Juegos Paralímpicos. El remo en la cita de Tokio está agendado para efectuarse del 26 al 29 de agosto.

“Yo le prometí a mi abuela paterna (Isabel) que algún día me iba a ver en unos Juegos Paralímpicos, afortunadamente la tengo, ya está grande (tiene 87 años), ahorita por la pandemia no he podido visitarla, porque quiero cuidarla y que me vea siendo campeón. Siempre recuerdo unas palabras que me dijo ‘no permitas que nadie te diga que no puedes, menos tú’, es algo que cada que me veo al espejo me lo digo, porque me motiva y me dan más ganas de entrenar cuando ya no puedo”, concluyó Michel Muñoz.

Otro de los logros destacados del palista es su participación en el Maratón de la Ciudad de México en 2018, que se efectuó el 26 de agosto de aquel año.