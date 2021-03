Novak Djokovic: Modelo confiesa que la buscaron para destruir la carrera del tenista

Todo un escándalo se armó en los medios de comunicación en Serbia después de que la modelo Natalija Scekic reveló que un sujeto la buscó para ofrecerle mucho dinero a cambio de que coqueteara al tenista Novak Djokovic con el fin de arruinar su carrera y matrimonio.

"Es cierto que un tipo me contactó. Lo conozco de la ciudad y lo consideraba un tipo serio, conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida", confesó Scekic a la revista Svet&Scandal.

El objetivo de la persona que buscó a Scekic era que la modelo coqueteara a Novak Djokovic en la fiesta que el tenista tenía pensada armar con su círculo cercano para festejar el hecho de permanecer durante 311 semanas en el primer lugar del ranking de la ATP, con lo que superó al suizo Roger Federer.

Sin embargo, la celebración ya no se celebró, pero el plan era que Natalija Scekic grabara cualquier encuentro íntimo que tuviera con el deportista para que posteriormente difundiera dichas imágenes en redes sociales.

"Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarlo, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60,000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera", ahondó Scekic, quien se negó tajantemente a participar en el plan de perjudicar la reputación de Novak Djokovic.

Novak Djokovic está casado con Jelena Ristic desde julio de 2014 y hasta el momento ambos tienen dos hijos, Tara y Stefan.

¿Cuántos títulos ha ganado Novak Djokovic?

Novak Djokovic debutó profesionalmente como tenista en 2004. Desde entonces, el originario de Belgrado acumula 119 títulos, 117 individuales y dos en dobles.

Los principales trofeos que ha cosechado Novak Djokovic en su trayectoria son los 18 Grand Slams que presume en su palmarés: 9 Abiertos de Australia, 5 conquistas en Wimbledon, 3 Abiertos de Estados Unidos y una victoria en Roland Garros.

