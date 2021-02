¡Oficial! Rafael Nadal anuncia que no participará en el Abierto Mexicano de Tenis

El tenista español Rafael Nadal confirmó en sus redes sociales que no participará en el Abierto Mexicano de Tenis que se disputará el próximo mes en Acapulco.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Rafael Nadal dio a conocer la noticia y aseguró que la medida se debe a unas dolencias que tiene en la espalda.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. ¡Ojalá en 2022!", escribió Nadal.

El español es el actual campeón del certamen que este año tendrá como invitados estelares a Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Diego Schwartzman y Stéfanos Tsitispas, entre otros.

Nadal se baja también de Rotterdam

Rafael Nadal renunció a competir en el torneo de Rotterdam la semana próxima debido a las molestias en la espalda que le afectaron durante el Abierto de Australia.

El dueño de 20 títulos de Grand Slam escribió en un hilo de mensajes en Twitter que había encontrado una “solución temporal que me permitió jugar sin dolores en la segunda semana” del Abierto de Australia, donde perdió en los cuartos de final ante Stefanos Tsitsipas en cinco sets.

