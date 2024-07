¿Qué opina Pep Guardiola de la llegada de Javier Aguirre y Rafa Márquez a la Selección Mexicana?

El nombramiento de Javier Aguirre y Rafael Márquez como técnico y auxiliar de la Selección Mexicana, respectivamente, no pasó desapercibido para el estratega Pep Guardiola, quien opinó sobre los cambios en la escuadra azteca.

Pep Guardiola, timonel del Manchester City de la Premier League, llenó de elogios al Vasco Aguirre, con quien coincidió en España, y dejó ver que fue una buena decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) nombrarlo como el sucesor de Jaime Lozano.

“He oído que (Javier) Aguirre será ahora nuevo asesor de México, cosa que me alegró mucho, porque me acuerdo el primer año que yo… cuando tenía 37 años, que entrené al Barcelona; Aguirre ya estaba entrenando y se portó…”, dijo el exfutbolista español en una rueda de prensa.

Guardiola recordó sus inicios como entrenador en LaLiga de España, donde Javier Aguirre ya estaba asentado como uno de los nombres más fuertes y a quien el DT del City se refirió como: “Es un tipo con mucha, mucha experiencia; ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca”.

Por si fuera poco, Pep Guardiola también tuvo palabras de aliento para Rafael Márquez, quien dejó el Barcelona B para ser auxiliar del Vasco en la Selección Mexicana. “Creo que Rafa Márquez también volverá ahí, ayudándole, pero ya lo ha hecho más de una vez”, dijo.

Rafa Márquez revela el motivo de su renuncia al Barcelona

El exfutbolista mexicano Rafa Márquez rompió el silencio con su primer mensaje en redes sociales tras su salida de la dirección técnica del Barcelona B para sumarse a la Selección Mexicana como asistente de Javier Aguirre.

El Káiser de Michoacán aseguró que no fue fácil renunciar al timón de la filial del Barcelona y manifestó su deseo por volver eventualmente al equipo catalán. No obstante, dejó en claro que siempre busca salir de su zona de confort y eso lo orilló a aceptar la oferta del Tricolor.

"Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Atlètic y emprender un nuevo compromiso. En mi vida nunca me ha gustado estar en una zona de confort. Busco siempre un crecimiento y estos dos años en Barcelona me han ayudado a darme cuenta que hay una pasión y una idea que debo seguir puliendo a base de mucho trabajo", inicia el mensaje de Rafa Márquez.

aar