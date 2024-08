Osmar Olvera y Juan Celaya, medallistas en París 2024, agradecen a Ana Guevara por su apoyo

Los mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya, plata en clavados sincronizados en los Juegos Olímpicos París 2024, se reunieron este lunes con la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, para agradecer por su apoyo.

Ana Gabriela Guevara, ministra del deporte mexicano, también recibió a la entrenadora china Ma Jin, quien instruyó a los clavadistas mexicanos durante todo el proceso olímpico y los llevó a conseguir una medalla histórica para el deporte nacional.

México nunca había ganado una presea en clavados sincronizados desde el trampolín de 3m, hasta que Osmar Olvera y Juan Celaya lo lograron en París 2024, en donde se quedaron muy cerca de ganar el oro en la prueba, aunque al final fue para la dupla de China.

​Osmar Olvera y Ma Jin visitan a Ana Gabriela Guevara. Foto: X @CONADE

“El apoyo tanto de Ana Guevara como de la CONADE siempre ha estado, ha sido incondicional desde que vivimos en el CNAR, tengo a mi entrenadora, a mi fisioterapeuta, mis doctores y en cuanto a los consejos que la directora general me compartió me ayudó bastante ahora que estuve en estos Juegos Olímpicos porque me dijo varios detalles y puntos que en su momento los analicé y después los viví, y qué bueno que me los dijo porque ya sabía cómo afrontar la competencia”, dijo Osmar Olvera.

La medalla de Osmar Olvera y Juan Celaya fue la tercera de cinco que México consiguió en los Juegos Olímpicos París 2024, que además fue el primer subcampeonato en una justa de verano para la disciplina de clavados en ocho años, pues la última vez que un saltador mexicano fue plata sucedió en Río 2016.

“Ana Guevara siendo medallista olímpica me empezó a mencionar qué sigue después de ganar y qué puedo esperar, desde cómo tratar y dónde guardar mi medalla, esas partes que ahora somos ejemplo de más gente y los ojos del mundo estarán en nosotros con esa responsabilidad, pero eso es lo que nosotros queríamos para dejar una huella en generaciones futuras “, comentó Juan Celaya.

Juan Celaya visita a Ana Gabriela Guevara. Foto: X @CONADE

Olvera y Celaya ganaron la medalla 16 del país en clavados en la justa de verano, siendo la disciplina que más alegrías le ha dado a México. Los clavadistas ganaron su primera medalla juntos, pero en la ronda individual Osmar Olvera ganó bronce, para seguir haciendo historia.

Olvera entró en la historia del deporte azteca al convertirse en el primer clavadista que gana dos medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos desde Joaquín Capilla en 1956, hecho que logró gracias a su entrenamiento dentro de las instalaciones del CNAR.

“México tiene buen equipo multidisciplinario para trabajar entre fisiatras, doctores, que se preocupan por cada uno de nosotros con nuestra salud, así como la gente en oficinas, el comedor e incluso aquí en la Villa de Tlalpan también todos nos ayudaron para que nosotros trabajemos bien “, añadió la entrenadora de origen chino, Ma Jin.

