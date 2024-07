París 2024: El chino Sheng Lihao gana su segundo oro en tiro deportivo e impone nuevo récord olímpico

#OlympicRecord on target for People’s Republic of China! 🇨🇳



Sheng Lihao score of 252.2 is a new Olympic Record. It tops William Shaner’s from USA at Tokyo 2020.@issf_official | #ShootingSport | #Paris2024 | #OMEGA | #OMEGAOfficialTimekeeper pic.twitter.com/BGqmPtCeMz