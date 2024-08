París 2024: Jugadora de bádminton gana oro y recibe sorprendente propuesta de matrimonio (VIDEO)

La china Huang Ya Qing, medallista olímpica en bádminton, no solo recibió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024; minutos después de la ceremonia de premiación, también recibió una propuesta de matrimonio de su novio Liu Yuchen, también jugador de este deporte.

Además de atestiguar el oro que consiguió la dupla china Zheng Si Wei y Huang Ya Qiong, tras vencer en la final a la pareja surcoreana compuesta por Kim Won Ho y Jeong Na Eun (21-8 y 21-11), a Arena La Chapelle de la declaración de amor entre los deportistas.

Las cámaras captaron el momento en que Lui Yuchen aprovechó que su pareja bajaba del podio festejando su triunfo, para esperarla con un ramo de flores, sacar de su pantalón la caja donde se encontraba el anillo de compromiso y arrodillarse para exclamar “Te amaré por siempre. ¿Te quieres casar conmigo?”.

Ya Qing, quien se mostrada conmovida por la propuesta de matrimonio, le dio el “sí, acepto”, mientras que el público gritaba de emoción en la 'Ciudad del amor'.

“Hoy me convertí en campeona olímpica y me comprometí. Creo que el anillo me queda muy bien en el dedo”, aseguró la badmitonista de 30 años de edad.

NO ESTAMOS LLORANDO... BUENO, SÍ, PERO DE FELICIDAD🥹



El viernes de Huang Ya Qing vaya que fue mágico; Ganó la medalla de #oro en #Badminton y Liu Yuchen, también jugador de este deporte, le pidió matrimonio💍🥰 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/hQeMQ18Flo — Claro Sports (@ClaroSports) August 2, 2024

¿Por qué a París se le conoce como la Ciudad del amor?



Esta ciudad de Francia es conocida como la 'Ciudad del Amor' debido a su historia rica en romance y su ambiente único. La belleza de sus calles adoquinadas, monumentos icónicos como la Torre Eiffel y los puentes históricos crean una atmósfera que inspira el romance.

Además, la cultura parisina, con sus elegantes restaurantes y deliciosa gastronomía, proporciona el escenario ideal para las citas y momentos íntimos. Películas y literatura también han inmortalizado a París como el destino romántico por excelencia.

París el llama 'la Ciudad del amor' Foto: Freepink

