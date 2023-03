Piqué revela la verdadera historia de la polémica foto del "beso" con Ibrahimovic

En el 2010, cuando el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic jugaba en el Barcelona, generó mucha polémica una foto en la que salió muy cariñoso con Gerard Piqué, en la que parece que se están besando.

A varios años de distancia de aquella imagen que le dio la vuelta al mundo, el exdefensa español reveló lo que pasó en aquella ocasión con el exgoleador en el estacionamiento de las instalaciones de los culés.

"En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club. La foto está totalmente sacada de contexto", explicó Piqué en una transmisión en Twitch.

Además, el campeón mundial con La Roja en Sudáfrica 2010 comentó que un periodista le preguntó directamente a Zlatan Ibrahimovic si era homoexual, a lo que el atacante nórdico respondió “No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay”.

Durante su breve paso por el Barcelona, Ibrahimovic anotó 22 goles en 46 partidos con los blaugranas en la Temporada 2009-2010.

Ibai Llanos se burla de Piqué

Durante un evento de la Kings League, el streamer Ibai Llanos se burló de Piqué y le recordó que los árbitros ayudaban al Barcelona cuando él era jugador, lo que causó que se enfrascaran en una pequeña discusión.

"¿El árbitro es buen árbitro o es de los que te pitaba a ti época Guardiola?", preguntó Ibai, a lo que el exdefensor del Barca comentó: "En la época Guardiola éramos tan superiores", y antes que pudiera seguir con su respuesta fue interrumpido.

"Pero bueno, el día que no eras superior te echaban un cable. Te decían; 'no te preocupes Geri'", indicó el creador de contenido español. Piqué, para cerrar el tema contestó: "No quiero abrir este tema porque podríamos estar horas".

